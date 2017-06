Új tűzoltók lépnek szolgálatba megyénkben - mutatjuk az új fiúkat! - fotók

A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ június 28-án tartotta kibocsátó ünnepségét. A rendezvényen hetvenöt frissen végzett tűzoltó tett esküt ünnepélyes keretek között, akik az ország különböző hivatásos tűzoltó-parancsnokságain állnak szolgálatba a napokban.A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ vezetői, a megyei katasztrófavédelmi igazgatók, a társszervek vezetői, a rendészeti szakgimnáziumok igazgatói részvételével tartott ünnepségen a Himnusz hangjait követően a végzősök tiszthelyettesi fogadalmat tettek. Az eskü szövegét Bódi Attila tű. őrmester olvasta elő.Ezután dr. Góra Zoltán tű. vezérőrnagy, országos katasztrófavédelmi főigazgató mondott beszédet. A tábornok úgy fogalmazott, a tűzoltó alapképzésben résztvevők e napon életpályájuk jelentős állomásához érkeztek, hiszen immár hivatásos tűzoltóként állnak a velük szemben támasztott szakmai és társadalmi elvárások elé. A főigazgató hangsúlyozta, a katasztrófavédelem csapatmunka, az összetartás sokszor életet ment. "Itt a tekintélyt az emberi tartás, a fegyelem, a szakismeret és a közösségért vállalt felelősség együttes megléte adja" – jelentette ki Góra Zoltán. Hozzátette, a szakismereteket az iskola megadja, de a továbblépéshez szükséges tudást már mindenki maga szerzi meg.A hallgatók nevében Szakály Ádám tű. őrmester mondott válaszbeszédet. Mint mondta, öt hónappal ezelőtt azzal a céllal kezdték meg a tanfolyamot, hogy annak végén a tiszthelyettesi eskü foglalja keretbe azokat az erkölcsi és szakmai normákat, amelyek alapján egy hivatásos tűzoltó éli a mindennapjait. Az őrmester felidézte a január óta eltelt időszak történéseit, azt a folyamatot, amelynek során – mint fogalmazott – a "slagból" tömlő lett, nevet kaptak a különböző tűzoltószerek és az égéselméleti ismeretek gyakorlattá váltak a Hatvan-nagygombosi tűzoltási gyakorlaton. "Új korszak kezdődik számunkra a mai nappal. Miénk a feladat és a nagy felelősség" – mondta Szakály Ádám.A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományában a frissen végzett hallgatók közül július 1-től heten kezdik meg szolgálatukat. A fiatalok jó eredménnyel végeztek, hiszen ketten négyes osztályzattal, a többiek jelessel végezték el a tűzoltó szakképzést. Stankovics Tamás, Szigeti Attila, Kobl Péter és Szabó Marcell Mosonmagyaróvárra, Varga Balázs, Göncz Szilárt és Rodek Szabolcs tűzoltó őrmesterek pedig a soproni hivatásos tűzoltó-parancsnokság állományába kerülnek beosztott tűzoltói beosztásba.

Sallai Péter tűzoltó dandártábornok, igazgató, Szabó András tűzoltó őrnagy, a mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltó-parancsnokság parancsnoka jelenlétében fogadta a fiatal tűzoltókat igazgatóságunkon, ahol gratulált nekik a képzés sikeres elvégzéséhez. Az igazgató elmondta, hogy az új képzési rendszer segítségével megkapták az alapokat, amelyre építkezni kell, de az igazi gyakorlati munka, a tűzoltóvá válás, a beilleszkedés most kezdődik új munkahelyükön. A parancsnokot arra kérte, hogy segítsék az új kollégák betanulását, beilleszkedését és képességeiket szem előtt tartva, döntsék majd el, hogy ki milyen területre kerül a továbbiakban. A fiatalokat a tábornok egyben tanulásra is biztatta, hiszen az egyre növekvő tudással lehetőségeik is bővülnek, hogy megtalálják végleges helyüket a szervezetben, amely hosszú távra tervez velük. A tábornok beszédében kitért arra is, hogy az életpályamodell bevezetésével már nem csak a társadalom elismert munkát végző tagjai lesznek, hanem munkájuk magasabb anyagi elismeréssel is jár, majd eredményes munkát és szép pályafutást kívánt mindannyiuknak a jövőben.