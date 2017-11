Új program csökkentheti a dugókat az 1-es főúton Győr és Abda között

Szokásos torlódás az 1-es és a 85-ös főút kereszteződésénél. Szabó Zsolt abdai polgármester azt mondta: Győr más részein nem tud olyat, ahol az öt-hat kilométerre lévő szomszéd településig érne a kocsisor vége. Fotó: Bertleff András

Az M1-es autópálya Metro-csomópontjának szeptember eleji lezárása óta a reggeli és a délutáni csúcsidőben hatalmas torlódások alakulnak ki az 1-es főúton Győr és Abda között, valamint a 85-ös főúton a volt repülőtől a sztrádáig.Az ok, hogy sokan jobb híján erről közelítik meg, illetve erre hagyják el Győrt. Szabó Zsolt abdai polgármester emiatt egyeztetésre hívta a környező falvak (Öttevény, Kunsziget, Mosonszentmiklós, Lébény, Börcs és Ikrény) képviselőit, politikusokat, szakembereket tegnapra. A településvezető elöljáróban elmondta: a helyzet a Metro-csomópont megnyitásával - ezt néhány hete december végére ígérte a beruházó Nemzeti Infra-struktúra Fejlesztő Zrt. - javulni fog, de a forgalom növekedése előbb-utóbb kikényszeríti a 1-es főút Győr és 85-ös főút közötti részének négysávosítását.Németh Zoltán, a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnöke úgy vélte, a kezdeményezés időzítése szerencsétlen, hiszen a probléma a sztráda le- és felhajtók megnyitásával megszűnhet. Hangsúlyozta: a rendezési tervek tartalmazzák az 1-es főút szélesítését. Nagy István országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, a közlekedési szakembereknek érdemes górcső alá venniük Győr agglomerációját, de óva intett attól, hogy bárki a gyors megoldás illúzióját keltse a lakosokban.

Becsengetés később?



Az egyeztetésen elhangzott, hogy a közlekedési problémák nem kis részét az okozza, hogy sokan Győrbe járatják általános iskolás gyereküket, holott helyben is jó intézmény működik. Nagy István országgyűlési képviselő azt mondta, hogy ezt a folyamatot semmi sem indokolja. Szerinte elképzelhető, hogy a középiskolákban csúsztatott becsengetéssel lehetne rugalmasabbá tenni a rendszert, hogy mindenki időben beérjen vidékről is. Rácz Róbert börcsi polgármester szerint most sokan azért viszik a gyereküket autóval Győrbe, hogy biztosan odaérjen nyolc órára, busszal ugyanis rendszeresen elkésne.

A fórumon jelen volt a Magyar Közút Nonprofit Zrt. illetékese is, aki elmondta: az egyik kritikus pont a - Radnóti-szobornál lévő - Nép utcai kereszteződés. Ott sok Győrbe tartó autós kanyarodik balra, különsáv híján azonban felduzzasztja a kocsisort. Elhangzott: a veszélyes csomópont átépítésére építési engedéllyel rendelkeznek. A beruházás forgalombiztonsági program részeként valósulna meg, ennek időpontja azonban még nem ismert.A közútkezelő ugyanakkor két kisebb beavatkozással igyekszik csökkenteni a dugókat a szakaszon. Éppen a Nép utcánál néhány hete leaszfaltozták a padkát, hogy többen merjék a balra kanyarodni készülő, álló autókat jobbról kikerülni. A másik módosítás hétfőn lép életbe: új programot telepítenek a 85-ös főútnál lévő jelzőlámpák vezérlőberendezésébe. Ettől azt várják, hogy elsősorban a délutáni csúcsban lesznek kisebbek a torlódások. A szakember jelezte, nehézséget jelent, hogy a forgalom rendkívül hektikusan alakul: míg az egyik nap hatalmas a dugó, máskor ugyanabban az időben szinte alig van torlódás.Kiderült az is, hogy a Metro-csomópont megnyitása utáni javulás csak átmenetinek ígérkezik, hiszen már épül a Radnóti utca kikötése az 1-es főútra, amely jövőre jelentős forgalomkorlátozásokkal jár majd.Az egyeztetésen a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. csak levélben képviseltette magát. Ebben arról adott tájékoztatást, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium októberben elrendelte, hogy tanulmányterv készüljön a győri Modern Városok Program két elemére, a 14-es főút bővítésére, valamint Győr leendő északnyugati elkerülőjére. Utóbbi a keleti elkerülő hamarosan elkészülő záró csomópontjától indulna és az 1-es-85-ös főút kereszteződésébe kötne ki. Szabó Zsolt úgy ítélte meg, hogy ha majd elkészül ez a fejlesztés, csökkentheti az 1-es főút forgalmát.