Új esetkocsit kaptak a győri mentők

Új esetkocsit adott át pénteken a győri mentőállomáson Simon Róbert Balázs államtitkár, országgyűlési képviselő, Somogyi Tivadar alpolgármester, Kara Ákos államtitkár, országgyűlési képviselő és dr. Csató Gábor az Országos Mentőszolgálat főigazgatója. Az új jármű eset-rohamkocsiként is funkciónál a jövőben, műszerekkel felszerelve mintegy 50 millióba forintba kerül.

Simon Róbert Balázs beszédében kiemelte a mentőszolgálati béremeléseket, de szólt arról is, hogy 2010 óta 31 új mentőállomás épült az országban, s hogy további 21 tervezése van folyamatban. Emellett megtudtuk, hogy 2017-ben 193 új autót kaptak az életmentők, s idén további 117 kerül hozzájuk, de elmondta még, hogy 86 ezer ruhadarabot vásárolnak az elkövetkezendő időben a dolgozóknak.Győri témaként hozta fel az új mentőállomást is, amelyet a kórház szomszédságában építenek. Úgy fogalmazott, hogy a terv szerint jövőre átadják.Somogyi Tivadar alpolgármester győriként és orvosként is szólt a tájékoztatón. Kiemelte, hogy pár éven belül az autóállomány fejlesztésének köszönhetően a járművek átlagéletkora az európai szintre fog kerülni hazánkban. De reményét fejezte ki az új mentőállomás építése mellett is, amely egyike a tizenhét Modern Városok Program fejlesztésének.Dr. Csató Gábor az Országos Mentőszolgálat főigazgatója türelmet kért mindenkitől. Úgy fogalmazott, hogy elindultak a fejlesztések a mentőszolgálatnál, s várni kell annak beérésére. Elhangzott, tavaly 1,3 milliárd forintot költöttek eszközbeszerzésre, s idén is 1,9 milliárdot fognak. A főigazgató méltatta győri bajtársait is, akik 2017-ben több mint félmillió kilométert tettek meg, mintegy 20 ezer esethez vonultak.A főigazgató arra a kérdésünkre, hogy van-e elegendő dolgozó a mentőszolgálatnál, azt válaszolta, hogy a tavalyi fluktuációs adatok is pozitív eredményt mutattak. „Minden egyes régióban, és megyében több mentődolgozó jött mint amennyi elment. A negatív híresztelések mögött semmi valós tartalom nincs" – tájékoztatott dr. Csató Gábor.