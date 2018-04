Tizenhárom versengő csapat bográcsában rotyogott a halászlé Véneken - fotók

„Mennyi autó" – ez volt az első benyomásunk Véneken, a Duna-parton, ahogy megérkeztünk a XVIII. Nemzetközi Halászléfőző Versenyre és Falunapra. Rengetegen jöttek el hétfőn főzni, kóstolni, jól szórakozni. A nagy melegben több fiatal férfi járt póló nélkül, mint abban. És amíg a gyerekek játszottak az ugráló várban vagy a rodeó bikán, az ügyesebbek pedig fát hordtak a tűzre; a felnőttek tizenhárom féle halászlevet főztek. És rajtuk kívül még voltak csapatok, akik nem neveztek a versenybe. „A hal, mindenféle fűszer és a szakács szíve" – sorolta a kisbajcsi nyugdíjasok közül – akik egyébként a másodikak lettek a versenyen – Fehérvári Imre, szerinte mi a titka a jó halászlének. „Készültünk a mai napra, hagymát vágtunk, a halat tisztítottuk. A többit pedig már a tűz rendezi el, meg a munkák" – tette hozzá.Épp csak leültünk asztalukhoz, ahol az asszonyok lángos sütéssel tették hozzá a magukét az ebéd sikeréhez, amikor a falu polgármestere, Kiss Tamás elhívta kollégánkat zsűritagnak Nagybajcs és Komáromfüss települések vezetői mellé. Utóbbi egyébként Vének testvérközsége a Csallóközből.Nem volt könnyű választani, mert bár elsőre azt mondaná az ember, nagy különbség nem lehet egy tányér halászlé és a másik között – de igenis van, a tizenhárom csapat különböző ízesítéssel, hozzávalókkal igyekezett eltalálni a zsűri és persze a többi kóstoló ízlését. A legfinomabb leves címért Bajáról, de még Lébényből is eljöttek.„Vándorserleget adunk át és az első három helyezettnek egy-egy tortát. A kupára minden évben felírjuk az új győztes nevét. Egy már be is telt" – mesélte Bazsó Zsolt véneki alpolgármester.A csapatok között két győri bencés különítmény is versenyzett. Az idősebb öregdiákok 2004-es B osztálytképviselték és már tizenötödik alkalommal érkeztek Vénekre halászlevet főzni. „Nekünk ez olyan, mint egy osztálytalálkozó" – említette közülük Horváth Péter. A fiúkat az eredményhirdetésen külön felköszöntötték, mint jubilálókat. „Tartani is fogjuk a hagyományt még sokáig. Szeretjük a társaságot, szép a falu és egyszer másodikak lettünk. A halászlében legyen friss a hal és jó a paprika" – vette át a szót Szunyogh László. A fiatalabb bencésekkel érkezett Sárai-Szabó Kelem atya pedig úgy fogalmazott, „ezzel a nappal mi már nyertünk."A piknik hangulatú rendezvényen lehetett korongozni, lőttünk íjjal (és még el is találtuk a céltáblát, egyszer) és fellépett Bruti, a Showder Klub humoristája.A falunapra Francis is kijött, a nigériai fiatalember, aki egy ideig Véneken lakott, majd beköltözött Győrbe, a bencés rendházba. A Kisalföld is többször írt róla korábban. „Saját chilit hoztam" – nevetett fel Francis, aki a munkálatokba is besegített a szervezőknek. Népszerű is volt, sok ismerőssel találkozott és valaki még egy közös képet is kért tőle. „Olyan kedvesen viselkedik a gyerekekkel" – indokolta a hölgy.Aztán elérkezett a várva várt eredményhirdetés, amire a térség országgyűlési képviselője, Simon Róbert Balázs is megérkezett, aki különdíjjal készült. Ezt a tősgyökeres véneki csapatnak adta át Jankó Bálint vezetésével. A nap aztán beszélgetéssel és zenés műsorokkal ért végett.