Teljes kapacitással zajlik a lombgyűjtés a közterületeken

A lombgyűjtés során elsőbbséget élveznek a tömegközlekedési útvonalak, a nagy forgalmat bonyolító utak és azok környezete, valamint a fizetőparkoló beálló helyekkel felfestett belvárosi utcák. A Győr-Szol Zrt. kiemelt figyelmet fordít a fasorokkal beültetett – pl.: Bartók Béla, Nagysándor József, Táncsics Mihály, Damjanich – utak takarítására. A munkában több mint harminc dolgozó, két seprőgép és négy nagy teljesítményű lombszívó traktor vesz részt. A napokban zajló tízedik fűnyírási kör során a gépek falevelet is gyűjtenek. A falevélgyűjtés program szerint történik, minden városrészt érint, és egyes helyszínekre többször is visszatérnek a gereblyézők és a gépek.A köztisztaság fenntartását a GYHG Nonprofit Kft. Győr közigazgatási területén zöldhulladék elszállíttatására rendszeresített, a társaság logójával ellátott, 60 liter hulladék elhelyezésére alkalmas zsákok forgalmazásával támogatja. Az említett zsákokba a lakosság által közterületen összegyűjtött fű, falevél, gally, zöldhulladék, valamint saját ingatlanon belüli nagyobb mennyiségű bio-, biológiailag lebomló hulladék elhelyezésére van lehetőség. A zsákok 177 Ft+áfa/db áron vehetik át a Győr-Szol Zrt. és a GYHG Orgona úti (Győr, Orgona u. 10.) és Jókai úti (Győr, Jókai u. 7–9.) közös ügyfélszolgálati irodáiban. A zsákok ellenértékét utólagosan, a szemétdíj számlában tünteti fel a szolgáltató, s a szemétdíjjal együtt kell megfizetni. A családi házas környezetben a zsákokat a barna, úgynevezett biokukák mellé kell kihelyezni, és a zsákokat a társaság a szokásos gyűjtési napokon szállítja el. Társasházak esetében az összegyűjtés utáni elszállítási igényt a közös képviselőnek kell bejelentenie e-mailen ( info@gyhg.hu ), vagy a 96/50-50-50-es telefonszámon vagy személyesen az ügyfélszolgálati irodákban. Társasházak esetében az elszállítás pénteki napra kérhető.Újdonság idén, hogy a zöldhulladék gyűjtésére rendszeresített zsákok megvásárlásának mennyiségi korlátozásait a szolgáltató november 5-étől feloldotta, így azokból az eddig megszokott mennyiségeken túl is lehet beszerezni, amennyire az ingatlantulajdonosnak vagy társasházi közösségnek szüksége van.A lombgyűjtés terén a városüzemeltetési feladatokat ellátó társaságon kívül az ingatlanok tulajdonosainak és használóinak is vannak feladatai. Ezt Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 68/2003. (XII. 19.) Önkormányzati rendelete szabályozza. A köztisztaságról szóló jogszabály kimondja: „A tulajdonos, használó gondoskodik az ingatlannal határos járdaszakasz, továbbá ha a járda mellett területsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület gondozásáról és tisztántartásról, a járdaszakasz melletti kiépített vagy kiépítetlen nyílt árok gondozásáról és tisztántartásról." Ahol tehát a kerítésen kívül, az útig terjedő területen növények vannak, azok leveleinek összegyűjtése az ott élők feladata.