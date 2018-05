Táncfesztivál Győrben: a pályázattal összhangban

„A táncművészet találkozhat a közönséggel, bemutathatja értékeit" – így foglalta össze a beharangozó sajtótájékoztatón a tizennegyedik Magyar Táncfesztivál lényegét Kiss János, a Győri Balett igazgatója. Fekete Dávid alpolgármester kiemelte, hogy az idei tematika kapcsolódik a város Európa Kulturális Fővárosa címért beadott pályázatához. Az Audi Hungaria Zrt a győri balettnek és ennek a programsorozatnak is a támogatója:



Czechmeister Mónika kommunikációs vezető szerint ez a jövőben is így maradhat. A partneri együttműködést emelte ki Bánhegyi Balázs a Hotel Rába City Center hotel menedzsere is. Ertl Péter, a Nemzeti Táncszínház ügyvezető igazgatója jelezte, örömmel kapcsolódtak be Magyarország legnagyobb táncfesztiváljának szervezésébe. A megnyitó idén a Győri Balett Pianoplays című, Liszt és Wagner műveire írt etűdök bemutató

ja lesz.



Az egy hetes rendezvényen többek közt a Vágy villamosát láthatjuk a Magyar Nemzeti Balettől, de fellép a kijevimodern balett, s lesz Budapest Bár koncert is. A rendezvénnyel párhuzamosan június 19-től 22-ig Gyermek Táncfesztivált is rendeznek a Vaskakasban.