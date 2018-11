Szerb Antal-délutánt szervezett az Anima Sound System frontembere és a Rómer Könyvklub Győrben - interjú, fotók

"Napokon belül kijön egy dupla album is, amelyen kizárólag Anima-dalokat adnak elő magyar előadók" - meséli Prieger Zsolt.

- Az olvasás, az elmélyedés ma mindennél fontosabb. A csönd is, amiben kizárva a mindenhonnan ömlő szemetet, csak az irodalmat, a filozófiát, vagy akár a teológiát fogadjuk be és egy magasabb dimenzióba jutunk. Ma minden olyan elviselhetetlenül harsogó, nagy szükségünk van hát a csöndre és a betűkre. A “szexi" tehát inkább ezt jelenti, hogy az okosság vonzó, de egy bombasztikus kijelentés talán nagyobb hatást ér el, mint ha azt mondanám mindig, hogy “legyél csendben egy kicsit és vegyél le a polcról egy könyvet".- Nagyon nehéz, de az Utas és holdvilágnak olyan mély szerkezete, titkos szegmensei vannak, ami kiemeli a többi közül. Bár válaszolhattam volna azt is teljes őszinteséggel, hogy a személyisége egy nagy mű, a levelekkel, a sorsával, a rajzaival, az életével, a tanításával, az emlékével. De az Utas és holdvilág című regényt kötelező elolvasni, mert egyszerre nagyon könnyed, sírós-nevetős mű, másrészről pedig mély filozófia, élet- és halálkeresés és maga kultúrtörténet.- Noha kölyökkoromban és amikor az irodalomtanár-pályát választottam 30 éve, nagy hatással volt hősünk világ- és magyar irodalomtörténete rám, mert rendkívül olvasmányos és sugárzik belőle az irodalom iránti szeretet, de leginkább a teljes, univerzális irodalomtörténet felfedezése szempontjából tartom jó médiumnak. A személyisége, a gyermeki kíváncsisága és szenvedélye az, ami az irodalomtörténet felfedezésére ösztökél bennünket leginkább, nem feltétlenül a két enciklopédikus műve.- Egyfolytában. Nincs csodásabb feladat, mint az irodalmat közel vinni az emberekhez. Ezért csinálok irodalmi esteket is, nemcsak Szerb Antalról, hanem Charles Bukowskiról vagy éppen Pilinszky Jánosról. Utóbbival szeretnénk is visszatérni a csodás Rómer Házba. Nagyon jó kapcsolat alakult ki a Rómer Könyvklub és a Rómer Ház vezetésével, elhivatott, nagyszerű emberek, szeretek itt beszélgetni, koncertezni, vagy csak úgy betérni, mint egy régi barát.- Tevékeny és kísérletező év volt ez zeneileg is a számomra. Az Anima Sound System idén negyedévszázados, több ünnepi koncertet rendeztek nekünk, meghívtak bennünket az A38 és a Trafo születésnapjaira, utóbbin nagyszerű jazz-zenészekkel, Grencsó Istvánnal, Porteleki Áronnal, Kiss Árpáddal és Bujdosó Jánossal játszottunk, megjelent egy hatalmas remixválogatás a tavaly 20 éves ’68 című dalunkból, és napokon belül kijön egy dupla album is, amelyen kizárólag Anima-dalokat adnak elő magyar előadók, ráadásul olyan nagy nevek, mint a Csík zenekar, Presser Gábor, a Carbonfools, Harcsa Veronika, Csoóri Sándor és ifj Csoóri Sándor, Jordán Adél, a Volkova Sisters, a Sziámi, és még nagyon sokan mások. Ők mindannyian nagyon szeretik az Animát és ez nekünk roppant megtisztelő.