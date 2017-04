SZEN 2017 - Elkezdődött a négynapos fesztivállapot Győrben

Programok a Frappéban



A város lakóit is várják a hallgatók mellett, s a programokat folyamatosan követhetik telefonos alkalmazásunk, a Frappé segítségével. Az élménykereső applikáció továbbra is ingyenesen letölthető androidos és iPhone telefonokra.

Az időjárás nem volt kegyes a résztvevőkhöz – elmaradt a Püspökerdei futás, időpontját péntek délután négy órára módosították. Az Animal Cannibals azonban várhatóan nagy bulit csap majd ma este 10 órától a Bridge nagytermében.Csütörtökön már a teraszon, a nagysátorban is lesznek koncertek: este hat órakor kezd a Your Welcome, utána következik a Fish!, majd jön a fesztivál egyik legnagyobb durranása, a Wellhello. Fluor Tomi és Diaz népszerű formációija után a Hősök zenélnek a nagyteremben.