"Százgunyhós" pincesor a megyében - hol is van ez? - sok-sok fotó!

"A Győr-Moson-Sopron megye déli határán elterülő dimbes-dombos települést, Gyarmatot bizonyára sokan ismerik, de velem együtt kevesebben látták rejtett értékeit. A falut szorgos, vendégszerető népek lakják, akik saját boldogulásuk mellett szívükön viselik több évszázados épített örökségük megóvását, felújítását.Március első, még a telet idéző borongós vasárnap reggelén kis Fuji gépemet magamhoz véve felkerekedtem és ellátogattam a faluba. Nem voltak éppen ideálisak a fényviszonyok a fotózáshoz, a völgyben fekvő utcákat köd borította. Autómat a templom mögötti tágas téren hagyva elindultam az Újsoron és az Újhegy útra érkeztem.Itt kezdődik a táblával jelzett nyílegyenes tanösvény, ami a közel egy kilométer hosszú gyarmati szőlőhegyet jelenti" - kezdi olvasónk, Takács Zoltán.Ez Észak-Dunántúl leghosszabb egybefüggő pincesora. Itt már az Árpád-korban is voltak szőlők, de igazából az 1700-as évek végétől alakult ki a hegy mai arculata az intenzív szőlőműveléssel. A XIX. század elejétől kezdték építeni a ma is gunyhóknak nevezett pincéket, a jellegzetes szőlőprésekkel. Ebből az időből több pince is fennmaradt, de zömük az utóbbi száz évben épült."A pincesoron végig bandukolva találkoztam sok felújított, belül korszerűsített gunyhóval. Nekem fotós szemmel mégis néhány, a sárból és törekből tapasztott, ma már málladozó, viharvert pincék tetszettek igazán. Mert elemi károkból mindig kijutott az ittenieknek: az erős fagyok, a jégverés és a viharos szél gyakori vendég volt az évszázadok során. Az ember és a természet azonban mindig erősebb volt, képes volt a megújulásra.Örömmel láttam, hogy szinte nincs foghíjas terület, mert valamennyi parcellán szőlőtőkék hosszú sorai tarkállottak a ritkás hóban. Ez a helyiek dicséretére válik, hisz tudjuk jól, hogy sok helyen már alig van borospince és szőlő a róla elnevezett hegyen" - folytatta olvasónk.Található itt vadászház, pálinkafőzde, valamint a télen-nyáron rendezvények megtartására alkalmas présház is. Télvíz idején is találkozhatunk valamelyik gunyhónál helyiekkel, akik szívesen elbeszélgetnek pincéjük meleget sugárzó dobkályhájánál a jószándékú látogatókkal. Jelenlétük biztonságot ad a fáradt vándornak éppúgy, mint a pincék tulajdonosainak.Nyári időszakban főleg a nyitott pincék napján érdemes felkeresni a szőlőhegyet, ekkor több gazda borát is végig kóstolhatjuk. De a Gyarmati Szőlősgazdák Borbarát Egyesületének elnöke, Meilinger József szerint szívesen látják máskor is a tanösvényen kiránduló vendégeket. A 21-es számú házban található Stier László országosan jegyzett kiállítása, ahol régi idők pecsétes, bélyeges téglái láthatók. Azért nem árt előzetesen bejelentkezni és időpontot egyeztetni a gyűjtő-alapítóval.Ha már itt járunk, tanácsos a faluban is tenni egy sétát, megtekinteni a templomot és környékét, a Pince utca 12-es szám alatt található Helytörténeti Gyűjteményt, majd ezt követően ellátogatni a Fő útról nyíló kis mellékutca után találhatóKálvária kápolnához. Ha valaki veszi a fáradságot és megtekinti a község honlapját, láthatja a felújítás előtti állapotát is.Az önkormányzat pályázati pénzek elnyerésével sokat tesz a falu szépítéséért, ennek is köszönhető, hogy mai kinézetében önmagáért beszél ez a kis gyöngyszem, kár lenne kihagyni. Mindez és a közelben látható lovastanya a gyerekeknek is maradandó élményt jelenthet, méltó lezárásaként egy kellemes kirándulásnak.