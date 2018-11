Sorozatban lopják az autók kerekeit Győrben - fotók

Győri Olvasónk, Szél József Alfájáról első között szerelték le az alufelniket és a nyári gumiszettet október közepén. A kár 120 ezer forint.

Az autósok segítenek egymásnak



A sorozatos keréklopások után a győri autósok próbálnak segíteni egymásnak. Megosztják az alufelnikről készített korábbi felvételeket, hátha a világhálón akarnak túladni a lopott cuccokon és valaki felismeri az eltulajdonított értékeket. A szándék nemes, ám egyelőre ez sem vezetett eredményre.

A módszer mindig ugyanaz: miután végeznek, ingatag, régi téglákkal támasztják meg a kocsikat. A kerékcsavarokat a kocsik mellett hagyják az elkövetők.

Vélemény a közösségi médiából



"Tavaly ősszel ugyanígy lopták a kerekeket Győrben. Nem ilyen sokat, de feltűnő a hasonlóság a lopások között. A különbség az lehet, hogy szemtelenebbé váltak az elkövetők."

A kerékőr segíthet



A kerékőr olyan kerékanya vagy kerékcsavar, aminek a végződése speciális kialakítású, így kizárólag a hozzá való kulccsal lehet csavarni. Mindegyik kerékbe egyet-egyet érdemes tenni, a készlet ára 8-10 ezer forint. Gumi- vagy felni-kereskedőknél vásárolható, a világhálóról is rendelhető.

"A legutóbbi éjszaka mi sem úsztuk meg, a mi autónkról is ellopták a négy kereket. A rendőrségen feljelentést tettünk. Azt mondták, úgy tűnik, egész estés vadászatot tartottak az elkövetők, mert több bejelentést is kaptak" – írta egy másik győri autós a közösségi médiában. Az elmúlt négyben hétben hasonló posztokkal gyakran találkoztunk a Facebookon. Becslések szerint közel két tucatnyinál jár október közepe óta a keréklopások a száma a városban."Az autónkról elsők között szerelték le a tolvajok az alufelniket és a nyári gumiszettet a Budai úton. Ez október huszadika, a négy napos hosszú hétvége előtt történt. A rendőrök viszonylag gyorsan jöttek, pár nappal később a rendőrségen is meghallgattak. Eredmény egyelőre nincs" – mondta Szél József. A győri autóst 120 ezer forintos kár érte. Amióta az Alfájáról leszedték a kerekeket, érthetően figyeli a hasonló eseteket a közösségi hálón. Elmondása szerint nagyjából 20 keréklopásról hírt adó megosztást látott az elmúlt egy hónap során. Ez a szám közel egyezik a saját adatainkkal.Ami biztos: a tolvajok szervezetten, gyorsan és pontosan dolgoznak. A kisalföldi megyeszékhely több városrészében megfordultak. Lopták már kerekeket Adyvárosból, Gyárvárosból, Marcalvárosból, Nádorvárosból és Szabadhegyről. Utóbbi negyedben egy kisteherautót is "megszabadítottak" a kerekeitől. A fehér furgon napokig vesztegelt téglákkal alátámasztva a Penny Gerence utcai parkolójába, mivel a biztosító kárfelmérőjét várta a tulajdonos.Legutóbb a Mészáros Lőrinc utcában "portyáztak" az elkövetők. Szerdára virradóan három autóról is leszedték az összes kereket. A pórul járt autósok szerint főleg a parkolók szélén álló kocsikat veszik célkeresztbe a tolvajok. Információink szerint a győri térfigyelő kamerarendszer rögzítette a több tagú bandát az egyik lopás során. Maszkot viseltek, így az azonosításuk egyelőre nem vezetett eredményre. Úgy tudjuk, volt olyan eset is, amikor mászás után, kerítésen belül csaptak le, majd elillantak a zsákmánnyal.A Kisalföld a győri lopássorozatról megkérdezte a megyei rendőr-főkapitányság sajtóügyeletét. "A Győri Rendőr-kapitányságon az utóbbi hetekben több esetben tettek bejelentést gumiabroncs, felni, illetve dísztárcsa lopások miatt. A rendőr-kapitányság minden ügyben nyomozást indított lopás elkövetésének gyanúja miatt ismeretlen tettessel szemben. A nyomozások folyamatban vannak, így azokról bővebb információt nem áll módunkban adni" – hangzott a szűkszavú válasz. Reméljük, mielőbb véget ér a lopássorozat és a győri autósoknak nem kell tovább aggódniuk azon, mi vár rájuk a parkolókban reggel.