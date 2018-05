Segítő kéz Kisalföld kampány - Négy családból hármat érint a rák

Utalni is lehet



Aki utalni szeretné az összeget, az megteheti az alábbi számlaszámon:



12096705-01312657-00100008



Ez utóbbinál a megjegyzés rovatba kérjük, írják be: „Onkológiai kampány 2018" (a csekknél ez nem szükséges). Mindkét esetben a Lapcom Média Alapítványhoz érkezik a pénz, a kampány végén pedig a teljes összeget a kórháznak utaljuk át.

A győri Petz-kórházban két világszínvonalú sugárkészüléket szereztek be néhány évvel ezelőtt, az ezeken elvégzett kezelések száma is évről évre nő.

A Kisalföld-kampány során magáról a betegségről, annak kezeléséről – s hamarosan a megelőzésről – is szeretnénk beszélni. Kell is, mert a rák jelenleg négy magyar családból hármat érint, nagyon szerencsésnek mondhatja magát az, aki a betegséggel még nem találkozott. Régen többen tették, de még most is sokan titkolják a betegségüket, leginkább azért a korábbi felfogásért, hogy ez a diagnózis egyenlő a halálos ítélettel. Sok esetben nincs ez így.A legfrissebb, 2017-ben publikált felmérés (Magyar Egészségügyi Rendszer Teljesítményértékelése) a rákbetegek öt éven túli túlélési arányát részletezte, s már évekkel ezelőtt is biztató számokat adott ki a statisztika. A méhnyakrák esetében 89,9 százalékot, a bőrnél 79,3-at, az emlőnél 78,2 százalékot, a prosztatánál pedig 67,1-et. Nem minden ráktípusnál ennyire jó az arány, de az is tény, hogy a felméréshez készült adatgyűjtés óta nagy ugrás történt a hazai rákgyógyításban.A győri Petz-kórházban két világszínvonalú sugárkészüléket szereztek be néhány évvel ezelőtt, az ezeken elvégzett kezelések száma is évről évre nő. Dr. Pintér Tamás főorvos, az onkológia vezetője mindezt számokkal is alátámasztja: 2015-ben 515 volt a sugárral kezelt betegek száma, 2016-ban már 843 páciensnél tartottak, 2017-ben pedig 860-nál. Az utóbbi két év számainál van egy még fontosabb, mondja a szakember: a 843-ból 347, illetve a 860-ból 411 úgynevezett VMAT/RapidArc kezelési mód volt, amely nekünk nyilván nem mond semmit, de az onkológusoknak igen. Ez a jelenleg legmagasabb színvonalú módszer, ennél célzottan a daganatot „támadja" a sugár, sokkal kisebb egyéb roncsolódást okozva a szervezetben.A sugárterápia komoly tervezést igényel, ebben az onkológus mellett fizikus is részt vesz, de feltétel a korszerű besugárzástervező rendszer és a számítógépes háttér. Nagyjából egy hét alatt számolják ki, majd modellezik le – egyénekre szabva – a terápiát. Győrben nyolc sugárterápiás szakorvos dolgozik.Egy ilyen cikkben a számok a legbeszédesebbek, s amelyek most jönnek, nem örvendetesek. Pintér főorvos a tüdőrák mellett a vastagbél-, a végbél-, az emlő- és a fej-nyaki daganatokat említi, amikor arról kérdeztük, mely ráktípusok száma a legmagasabb a mi régiónkban. Amit mond, azt valóban a számok is mutatják: az emlődaganat miatt sugárkezelést kapott betegek száma 2015-ben 233 volt a Petz-kórházban, 2016-ban 231, 2017-ben pedig 213. Ugyanezek a számok három évre leosztva a végbélrák esetében így alakulnak: 103, 114, 88. A fej-nyak daganatoknál pedig: 100, 112, 99.S ami még drámaibb, teszi hozzá a főorvos, hogy egyre több fiatal pácienssel találkozik, „az a legnehezebb, amikor olyan korú fiatal embereket látok, akik a saját gyerekeim korosztályához tartoznak".Évente körülbelül kétezer a daganatos új betegek száma, akiket a győri onkológián kezelnek. Ehhez tudni kell, hogy a Petz Győr-Moson-Sopron mellett Veszprém és Komárom-Esztergom megyéből is fogad pácienseket, tehát régiós betegforgalomról beszélünk. 2017-ben 9 ezer kezelést (kemoterápiát és sugárkezelést) végeztek és 27 ezer ambuláns beteget láttak el a győri onkológiai centrumban.Köztük van a mosonmagyaróvári Nagy Enikő, akinél ritka agresszív emlődaganatot diagnosztizáltak. Mindössze négy hét alatt alakult ki tizenöt centiméteres daganat a mellében, de amennyire drámaian elindult a rossz folyamat tavaly ősszel, olyan sikeresen meg is tudták állítani. Enikő jelenleg tünetmentes, a sugárterápiát – amin még túl kell esnie – a hét elején kezdték el nála:

Nehéz szembesülni azzal a ténnyel, hogy egyik pillanatról a másikra egészséges egyénből beteg emberré válunk. Még nehezebb szembesülni azzal, hogy ezt a betegséget rosszindulatú daganatnak hívják. A tudatunkban ehhez a legrosszabb társul – az elmúlás. Mégis tudtam, hogy mindenképpen meg kell gyógyulnom, mivel hétéves a kisfiam, látni szeretném felnőni. Onnantól, hogy dr. Pintér Tamás azt mondta, ez nagyon agresszív fajtája a daganatoknak, de jól gyógyítható, semmi más nem érdekelt. Valószínűleg ezért kezeltem könnyebben a főorvos által felsorolt mellékhatásokat is, de persze hogy mellbevágó volt, amikor percre pontosan két héttel az első kemoterápia után csomókban hullani kezdett a hajam. A nők esetében a haj elvesztése a betegségtudat mellett újabb törést jelent. Ezt ki könnyebben, ki nehezebben viseli. Én legtöbbször tudtam mosolyogni, s nem kényszerből. Tudatosan kerestem a szépet, jót. Bármiben. Egyszerűen azért, mert hiszek abban, hogy így könnyebb gyógyulni. Persze fontos a család, barátok támogatása is. Erőt adnak. Hinni kell abban is, hogy a kezelőorvos a legjobbat szeretné a számunkra és velünk örül, mint az én esetemben is történt, a jó eredménynek"

– teszi hozzá Enikő, megköszönve minden orvosnak és ápolónak, akik tudásukkal és empátiájukkal segítették őt eddig, s fogják ezután is.A sugárterápiáról már szó volt, de tudni kell, hogy az összes kezelések aránya még mindig messze a gyógyszeres kezelés felé billen: 30–70 százalék az arány, vagyis 70 százalékban még mindig a kemoterápiát alkalmazzák. Ezt az is magyarázza, hogy egy beteg általában egy sorozat sugárkezelés mellett számos, 6–12, nemritkán jóval több ciklus kemoterápiát kaphat kezelése során. Kampányunk egyik fő vonulata ezért is a kemoterápia mellékhatását, a hajhullást megelőző készülék(ek) beszerzése, de legalább ennyire fontos a fájdalommentes kezelések biztosítása.Dr. Sipőcz István főorvos a szintén célul kitűzött altatógép használata kapcsán elmondta, nemcsak a női páciensek ma még fájdalmas beavatkozásainál tudják hasznát venni a készüléknek, hanem a férfiak prosztatarák-kezelésénél is. Ennél a ráktípusnál is nőttek a betegszámok, leginkább 2016-ban. Míg ugyanis 2015-ben 23 beteg sugárkezelését végezték prosztatarákban Győrben, 2016-ban ez a szám 27, 2017-ben 41 volt.A férfiak számára ugyanúgy kellemetlen egy fájdalmas beavatkozás, s ugyanúgy fájhat lelkileg a haj hirtelen elvesztése, ezért a kampány nekik és értük is szól.Dr. Tamás László János, a kórház főigazgatója a két évvel ezelőtti stroke-kampányra is emlékezve úgy fogalmazott: a megszólított társadalmi csoport akkor is széles volt, a mostaninál azonban még többen érezhetik azt, hogy a közös segítség célba talál. A stroke esetében cél volt az is, hogy magáról a betegségről beszéljünk; arról, hogy azon a bizonyos időkapun (három-hat órán) belül a beteg orvoshoz kerüljön. Itt nem a gyorsaságra kell fókuszálni, teszi hozzá az egyébként érsebész szakorvos főigazgató, hanem a szűrések fontosságára és hasznosságára.Tamás doktor beszélt arról is, hogy bár a rákos megbetegedést sokan azonnal a halállal teszik egyenlővé, de számos betegségtípus (ezt ő is látja) sokkal előbb szedi áldozatait, mint maga a rák.S azt is látja az orvosszakma, hogy minél tovább kitolódik a várható élettartam – mert olyan betegségtípusokra létezik már gyógymód, amelyekre korábban nem –, annál inkább vezető halálokká fognak válni a daganatos megbetegedések. Jelenleg a legfontosabb halálokok között még a keringési rendszer megbetegedései (51,7 százalék) vezetnek, de utána ott sorakoznak már a rosszindulatú daganatok – 24,4 százalékkal.Kell tehát beszélni arról, hogy milyen lehetőségeket kínál most az onkológia a világban és Magyarországon (későbbi cikkeink egyikében fogunk is), s arról is, hogy a betegek méltóságának megőrzése legalább annyira fontos, mint maga a gyógyszeres terápia. Ez utóbbiról tud gondoskodni az intézmény, mint ahogy az is célja, hogy a tervezett kórházi fejlesztéseknél számoljon – épp a betegszámok miatt – az onkológiával. A győri Petz-kórházban 2010 és 2016 között 2,2 milliárd forint fejlesztés jutott infrastrukturális és 1,3 milliárd forint eszközfejlesztésre – az onkológia területén.A végére hagytunk egy nagyon fontos kérdést: a várakozási időt, amíg a gyanúból diagnózis lesz (vagy megkönnyebbülés, hogy még sincs szó rosszindulatú elváltozásról). A fájdalmas gyötrődésről előző cikkünkben dr. Herodek Gabriella onkológus főorvos, pszichoterápiás szakorvos így fogalmazott: „Kétségbeesés, bizonytalanság, beszű-ülés és megsemmisülés: ez történik az emberrel."Mennyit kell most várni a szövettani eredményekre? – tettük fel a kérdést az onkológia vezetőjének. „Jelenleg átlag két, ritkábban három héten belül megkapjuk az eredményeket" – mondja Pintér Tamás.Tudjuk, hogy akinek 504 órát (ez a három hét) kell várnia erre, annak végtelen ez az idő. De évekkel ezelőtt nem három hetet, hanem volt, hogy három hónapot is várni kellett az „ítéletre".