Rímes Kávé: elindult az őszi programsorozat a győri Rába Hotel Baross Termében - fotók

A megjelenteket köszöntötték a közelmúltban kinevezett új szálloda- és étterem igazgatói. A Rímes Kávé művészeti vezetője, Baksa Kálmánné köszönetét és örömét fejezte ki, hogy az új vezetés is biztosítja a rendezvényeikhez a termet továbbra is.

Az első program vendégei Scharek Béla és barátai voltak, Barabás Tamás, Cseh György, Kontor József, Tóth György és Tóth István.

Valamennyien az Akkordeon Tánczenekar muzsikusai. A terembe a szokásosnál is több széket, asztalt helyeztek el, de így is kicsinek bizonyult a helyiség. "Népek zenéje" című műsoruk végén nagy tapssal köszönte meg a közönség a produkciót