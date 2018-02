Rekordévet zárt a győri Gimex

Görcs Annamária

A Gimex idén ünnepli alapításának 25. évfordulóját. A cég 2010-ben nyerte el a Presztízs-díjat „Az év kisvállalkozása" kategóriában, családi kisvállalkozásból a piac jelentős szereplőjévé nőtte ki magát.Az elmúlt években teljes generációváltáson átesett vállalkozás – amelynek része volt az is, hogy négy éve az alapító Görcs Imre lánya, Görcs Annamária vette át a cég vezetését – fő profiljává a munkadarab-befogástechnika és a hozzá kapcsolódó szervizszolgáltatás lépett elő; ma már ez hozza a bevétel 70%-át.A rekorderedmények többek között az előző év „finomhangolásának" köszönhetők, melynek során számos, a cég működését hatékonyabbá tevő intézkedést vezettek be; belső átszervezések történtek és változtattak az árképzésen is.

– A Gimex önálló márkává vált, túllépett a „kézi vezérlés" szintjén és azon, hogy egyetlen személlyel azonosítsák. Az pedig, hogy a cég immár háromszoros Business Superbrands és kétszeres Magyar Brands díjas, komoly visszajelzés pénzügyi stabilitásunkról és kedvező megítélésünkről – mondja Görcs Annamária, a cég ügyvezetője.A pörgő piac és a cég eredményei már előrevetítik a következő fejlesztési terveket, melyeknek része többek között egy új raktárépület építése, ennek előkészítése az idei év nagy feladata lesz.