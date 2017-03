Pajzán trükköt is mutat olvasóinknak Balogh Anna, a csinos ravazdi művész - videó, fotók

Anna az előadóművészet mellett alkalomadtán modellkedik is. Fotó: Laufer Erzsébet

Balogh Anna, Magyarország első női stand-up társulatának, alapító tagja a szerkesztőségünkben bűvészkedett. Sajnos azt nem tudtuk kifigyelni, hogyan kell egy fehér papírból valódi húszezrest hajtogatni, de a trükkök után Anna elmesélte, hogyan vezetett az útja az illúzió világába."Eredetileg a színészi pálya vonzott, Győrben kezdtem el stúdiózni, majd színháztudomány szakon tanultam az egyetemen. Nyolc évvel ezelőtt, a színházi évadnyitó fesztiválon az országos bűvészegyesület is részt vett. Annyira magával ragadott, amit láttam, hogy elkezdtem magántanárhoz járni és bűvészkedni tanultam. Közben pedig improvizációs színházzal foglalkoztam a budapesti Momentán társulatnál, később a Grund Színháznál. Emellett jött az életembe a stand-up comedy, ami alatt összeforrtak a különböző műfajok. Közel két éve alapítottuk meg a NŐStényeket, és olyan előadásokat játszunk, amiben nemcsak klasszikus stand-up van, hanem nálam például bűvészet és improvizáció is" - fogalmaz Anna.



Balogh Annának bűvészként az eddigi legnagyobb fellépése decemberben volt, a Hungexpón, ahol bemutathatta például a gyors ruhacsere, vagy a hóviharkeltés illúzióját. "Óriási élményt jelentett ezernyolcszáz meghívott előtt szerepelni, főleg, ha belegondolok, hogy otthonomban, Ravazdon összesen nem laknak annyian - a községben mintegy ezerkétszázan vagyunk. A műsort a Szemfényvesztők című film inspirálta, persze mi előadás közben nem raboltunk ki egy bankot" - tette hozzá nevetve Anna.

A NŐStények egy évadot a Dumaszínház kötelékében töltött, jelenleg azonban különböző helyszínekre viszik tematikus műsoraikat. Anna reméli, hogy hamarosan Győrben is bemutatkozhatnak. "Mi nők, humor terén finomabban vagyunk a férfiaknál, én például kerülöm az alpári viccelődéseket, persze azért van néhány pikáns sztorim... Ezeket a tizennyolcas karikás, Pont G című előadásunkban el is mesélem" - fűzi hozzá Anna.A NŐStények célja az is, hogy összegyűjtsenek minden jó humorú lányt. Ezért olyan esteket tartanak, amikor bárki felléphet egy-egy rövid szösszenettel. Ebben a formában már több hölgy is csatlakozott hozzájuk, de továbbra is várják az érdeklődőket.A csinos előadó egyébként nagyon büszke ravazdi származására, amikor teheti, a község említésével kezdi műsorát. Ugyan Budapestre köti a munka - a fellépések mellett civilben egy reklámcégnél dolgozik-, rengeteg időt tölt itthon, családtagjain is "teszteli" bűvészerejét."Saját ötletek alapján is készítek trükköket, amikhez én szerzem be az anyagokat és gyártom le, de mindenben számíthatok a bűvésztanárom, Susán Péter segítségére. Nagyon szeretem a tüzes trükköket, még akkor is, amikor a patikában kicsit furán méregetnek, nem értik, miért veszek annyi sebbenzint..."

A fiatal művész önálló estre is készül, azt ígéri, abban minden benne lesz, ami Balogh Anna, a színészettől a bűvészetig.

De nyáron is láthatjuk majd Győrben, például A bűn pincéje című földalatti sétálószínház előadásában, vagy a különböző szabadtéri játékokon, és a kapolcsi Művészetek Völgyének is visszatérő fellépője.