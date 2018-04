Örökifjak Művészeti Fesztiválja Ravazdon

Kétségkívül bebizonyosodott a ravazdi rendezvényen, hogy az ének szebbé teszi az életet és akik énekelnek, azok pedig a másokét is.



Az egy dolog, ha valaki otthon magában énekel, de igazából nem enged utat az önbizalomnak, a kibontakozásnak. Az igazán jó, ha egy szép dalt elő is ad a közönsége számára, aki szívből jövően énekel, vagy még szebb a nóta, ha párban adják azt elő. Ezek után jöhet a kiteljesedés, amikor már több százan együtt szólaltatnak meg egy-egy népdalt vagy magyar nótát.

Hasonlóképpen alakult az Örökifjak Művészeti Fesztiváljának programja is, ahol többek között érkeztek Győr városán kívül, Pannonhalma, Ikrény, Mosonmagyaróvár, Nagyszentjános, Abda településekről is, hogy egyénileg és csoportosan is bemutathassák énektudásukat a közönség és a zsűri előtt.

A műsor végén a zsűri jutalmazta a fellépőket, ahol az értékelés során, bronz, ezüst, arany fokozatú okleveleket adtak át a résztvevőknek. Természetesen mint a sportversenyeken itt is a részvétel volt a fontos valamennyi fellépő esetében. Lélekfelemelő érzés volt mindannyiuk számára a kedves nyugdíjas baráttól kapott mosoly, a szomszéd településről ellátogató nótakedvelő tapsa egyaránt.

Ebben az évben, a közönségdíjat, Frankó Ferenc nótaénekes vehette át, aki a Győr-Szabadhegyi Nótaklub tagjaként érkezett a rendezvényre.