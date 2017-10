Nagyon szuper: társasjáték készült Győrről! - videó, fotók

A Városszeretők Győr elkészítette a kisalföldi megyeszékhely nevezetességeit és érdekességeit bemutató társasjátékát, amellyel szórakozás közben ismerheti meg bárki Győr történelmét, kultúráját, eseményeit és híres személyiségeit. Győr vendégei és lakosai is sok új érdekességet fedezhetnek fel játék közben.A játékhoz egy „Mini útikönyv" is tartozik, ami a játék kártyáin lévő nevezetességekről nyújt az érdeklődőknek bővebb információt, míg mobiltelefon vagy tablet segítségével (QR kódok használatával) további érdekességek, fényképek és videók érhetőek el az adott nevezetességről.A Győrben élő társasjátékfejlesztők ötlete alapján megvalósult játék magyar és angol nyelven is elkészült, a megvalósítást a győri önkormányzat is támogatta.Jelenleg a Baross úton lévő Látogatóközpontban és a Miabaro ajándéküzletében kapható a Városszeretők Győr, ezen kívül a társasjáték honlapján keresztül is megrendelhető a társasjáték.A kisalfold.hu szerkesztősége hamarosan leteszteli a játékot, élményeinkről külön cikkben számolunk majd be!