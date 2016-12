Mutatunk három csodás Baross úti lakást Győrből! - fotók

Ki ne szeretne tágas körülmények között, elegáns otthonban élni? Hát még egy autómentes övezetben, ahol maximum az andalgó turisták és párok sóhaja zavarja meg a nyugalmat… Győr úgy tűnik, a letűnt idők nyomainak fellegvára, három eladó nagypolgári lakás is elérhető most a piacon, szigorúan sétáló utcában!Bár a hirdetések szövegei elég szűkszavúak, a képek így is elég beszédesek. Intarziás bútor, cserépkályha, festett üveg, kilátás és sok-sok egyéb nyalánkság várja az érdeklődőket. Mit tegyünk, a zsebébe kell nyúlni annak, aki ilyen életkörülményekre vágyik. Cserébe viszont olyan befektetéshez jut, ami akár több generáció számára is biztosíthatja a megélhetést.

Győr-Belvárosában a sétáló utcában eladó egy 80nm-es, 2szoba+étkezős, első emeleti, egyedi fűtésű, polgári, téglalakás. Irányár: 33,9M Ft.

Győr Belvárosában, a sétáló utcában eladó 2. emeleti, 97 nm-es, 3 szobás, 10 m2 erkéllyel, jó állapotú polgári lakás.Szobái egyben és külön is nyílnak, a lakás körbejárható, hatalmas, közel 10 nm-es fürdőszobája ablakos, továbbá kialakításra került egy külön toalett is kézmosóval. Konyha és ablakos étkező egy helyiségben, mégis szeparálva lett üveg ajtóval.Közös költség: 9700 Ft.

Győr-Belvárosában a sétáló utcában eladó egy 114 nm-es, nappali+3szoba gardróbos, szép állapotban lévő, polgári lakás. Irányár: 42.9M Ft. További ragyogó polgári lakások