Mutatjuk, hol zárultak a nyári útmunkák és hol számíthatunk új beruházásokra Győrben - grafika, fotók

Munka a Török Ignác utcában Győr-Szabadhegyen idén április végén. Fotó: Kisalföld-archívum

Helyszínek - Útmunka hossza, jelentősége - Várható befejezés



• Tihanyi Árpád út 69. - 14 új parkoló - szeptember

• Török Ignác utca - 400 méter - szeptember közepe

• Bécsi kapu tér - teljes tér - 2018 vége

• Pápai út - 750 méter - kész

• Új Bácsai út és Irinyi utca - új jelzőlámpa - kész

• Mécs László és Kovács Margit utca - új jelzőlámpa - október

• Pesti út, Reptéri út - 1500 méter - 2019. április

• Fejlesztések a Szigethy úton - 500 méter - ősz vége

Hamarosan a Mécs László és Kovács Margit utca találkozásánál is jelzőlámpa segíti majd a közlekedést. Fotó: Kisalföld-archívum

A munka közműcserékkel startolt, a szakemberek szeretnék, hogy mielőbb megvalósuljon a projekt. Fotó: Mészáros Mátyás

Új nyomvonalon a bringaút a Tihanyin



A Tihanyi úton, a Petz-kórház felőli oldalon több mint 700 méter hosszan megújul a kerékpárút. Ezért a Magyar utca és Vasvári Pál út közötti szakaszon megállási tilalom lépett érvénybe augusztus 22-én. Ezt várhatóan október elején oldják fel. Erre a beruházásra új cikkben részletesen visszatérünk.

Akárcsak az elmúlt években, idén isgazdálkodik a Győri Útkezelő Szervezet a városban. Nyár végén összegyűjtöttük a forró hónapok idején végzett fő fejlesztéseket. Megkérdeztük Máthé-Tóth Péter tájékoztatásért felelős mérnöktől azt is, hogy milyen beruházásokra és ezekkel járó esetleges útzárakra számíthatunk év végéig.A Tihanyi Árpád út 69. szám mögötti tízemeletes lakóház mögött 14 új parkolóhelyet alakítanak ki. Egy éve készült el az első tömb - szintén 14 hellyel -, most újabb bővítés enyhíti az ismert parkolási gondokat. Adyvárosban a Petz-kórház közvetlen közelében ezzel a fejlesztéssel elfogynak a lehetőségek, újabb parkolókat már csak a zöldterületek túlzott rovására tudnának létrehozni.Győr-Szabadhegyen a Török Ignác utcában az útfelület meglehetősen rossz állapotban volt. Ebben nincs meglepő, hisz az utca burkolata egyidős az ott lévő házakkal. Sok borsot tört az itt élők orra alá a víz is, mivel az út szélén lévő beton folyókaelemek túl mélyek voltak. Ezt orvosolták, a csapadékvíz-elvezetést biztosító rendszert tokos műanyag csövekkel váltották ki. A víz- és gázszolgáltató elvégezte a vezetékcseréket, a burkolat új alapokat kapott. A felső réteg aszfaltozása és a járdacsere van még hátra.A Bécsi kapu tér teljes felújítása egész nyáron folytatódott, a munkálatok várhatóan év végéig tartanak, illetve egy-egy apróbb korrekció (főleg a teret övező épületekben) 2019-re is áttolódhat. Az 1,8 milliárdos költségek felét az állam, másik részét a város állja. Áprilisban a Vadmentő Nimród-szobrot a Magyar Képzőművészeti Egyetemre, júliusban a Kisfaludy-szobrot Szórádi Zsigmond szobrászművész műhelyébe szállították restaurálásra. A karmelita templom előtti részt és a tér középső területét jelenleg burkolják. A belvárosi teret övező Sarkantyú köz csapadékvíz elvezetési gondjait orvosolandóan még komoly feladat vár a szakemberekre: 7 méter mélyen új, négy szivattyúval felszerelt szennyvíz-átemelőt kell beüzemelniük a Nimród-szobor mögé. A felszínről ez nem lesz érezhető, csupán két fedőlap lesz látható.Jó hír az autósoknak: ezen a héten fejeződött be 26 aknafedőlap cseréje a Pápai úton. A közlekedést félpályás útzár nehezítette augusztus eleje óta itt. Szerda este aszfaltoztak közel 800 méter hosszan, csütörtökön feloldották az útzárat. Az Útkezelő Szervezet szerint a fedőlapok jó minőségűek, kellően súlyos darabok, egy fedőlap 110 kg-ot nyom. A fedőlapok alapjait is megerősítették. Így várhatóan az aknafedelek nem dobálják majd az autókat. Ha így lesz, már megérte "kacskaringózni" az útzár idején.Az Új Bácsai út és Irinyi utca csomópontban sárgán villogó lámpa szereltek fel nyáron Vízivárosban. A "zebrán" a lámpa gombnyomásra engedi át a gyalogosokat. Az új lámpa 8-10 másodpercig biztosít szabad utat.A Mécs László és Kovács Margit utca találkozásánál is jelzőlámpának örülhetnek a közlekedők Marcalváros II-n. Szerencsére gyalogost nem ért baleset itt, de autósok között több koccanás történt. A lakóházak felől a Kovács Margit utcából nehéz kihajtani a Mécs László útra, ezen segíthet az ősz elején életbe lépő jelzőlámpás rendszer. Utóbbi nem gombnyomás, hanem program alapján működik majd.Évekkel ezelőtt készült tanulmány a győri iparterületeket övező úthálózat fejlesztési lehetőségeiről. Állami beruházásként négysávosra bővítik az 1-es számú főutat Győrben Likócsnál, ez a tanulmányban került először szóba. A beruházás elkezdődött, közel egy km-en építenek plusz két sávot a főúthoz. Az 1-es főúttal párhuzamos Pesti utat önkormányzati büdzséből újítják fel, plusz új kerékpárút segíti majd a munkába járókat. A közeli Reptéri úton is megújul az útburkolat, a csapadékelvezetés gondjait megoldják és közvilágítás is épül itt. Heteken belül teljes útzár lép életbe a Reptéri úton. Ezt várhatóan év végén oldják fel.A Tihanyi és Bartók út közötti, a Matáv központ melletti zsákutcát északi oldalról, azaz a vásárcsarnok irányából megnyitják a Szigethy útra. Így a Vásárcsarnok körüli közlekedés sokkal könnyebb lesz, mint korábban. A szűk utcákban számos koccanás történt a piacnapokon. A meghosszabbított utcán jelzőlámpa irányítja majd a forgalmat. Kérdésünkre Máthé-Tóth Péter elmondta: a zöldhullámot nem érinti a zsákutca megnyitása, mivel a gyalogosokkal azonos időben engedik az autósokat jobbra, a Bartók Béla út irányába. Mint ismert, a Vásárcsarnok szeptember 4-én a Szigethy út melletti sátorba költözik. Ez ideiglenes otthona lesz az árusoknak. A Szigethy úton új buszöblöt is kialakítanak ősszel. Ez az újítás a forgalom jobb haladását biztosítja majd.