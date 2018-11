Mutatjuk, hol erősítik a gyalogoszónát új oszlopokkal Győr belvárosában - hírgrafika

Anno a győri Reflex Egyesület kezdeményezésére tiltották ki az autókat a Széchenyi térről. Fotó: Régi Győr

A győri gyalogoszóna évtizedekkel korábban is viszonylag kiterjedtnek számított. Ez még úgy is igaz, hogy a nyolcvanas évek elején buszok jártak a Kármelita templom mellett az Aradi vértanúk útján, a rendszerváltás idején autók parkoltak a Széchenyi téren.A 2000-es évek elején ért fordulóponthoz a nyugodt korzózás a történelmi városmagban. Egyre több autós "pofátlankodott" a szűk utcákba, miközben hétvégenként, este mind nehezebbé vált a szabályok betartása.Először 2002-ben "zárták" a Káptalandombot a Dunakapu tér és a Várkazamata felől. Egy francia cég rendszerét építették ki a kisalföldi megyeszékhelyen, ugyanezzel védik a centrumot Nyugat-Európa több városában.2010 júniusában a győri közgyűlés tovább szigorította a belvárosi behajtási rendet a Czuczor Gergely és Kisfaludy utcai, a Bécsi kapu téri, a Rákóczi utcai süllyedő oszlopokkal. 2015-ben a megújult Dunakapu tér köré négy süllyedő és több fix oszlopot telepítettek. Ezenkívül egyet helyeztek a zárt övezetbe kerülő Apáca utcába is, amely a Teleki utca felől a Jedlik Ányos utca irányába vált védetté."Így jobban ellenőrizhetővé vált a gyalogoszónák védelme. A korábbiakhoz képest kevesebb mint negyedannyi jogosult, szűkebb időintervallumban, 45 percig használhatja a zárt közterületet" – közölte kérdésünkre Máthé-Tóth Péter, a Győri Útkezelő Szervezet tájékoztatásért felelős mérnöke.Persze, szigorítások ide, újabb süllyedő oszlopok oda, még így is többen próbálkoznak a rendszer kijátszásával napi szinten. Például tovább tartózkodnak a zárt övezetben, vagy más időpontban hajtanak be, mint amire az engedélyük szól.Most újabb négy belvárosi pontra költöznek süllyedő oszlopok, míg egy helyen fix oszlopokat helyeznek át (Baross u. - Arany J. u.). A Bajcsy-Zsilinszky utcától az Aradi vértanúk útját védi majd az egyik, a Virágpiacot a Zechmeister utca találkozásánál egy másik oszlop. A buszok a rendszer életbe lépése után is közlekedhetnek, igaz, az oszlopok előtt meg kell állniuk.Az említett szakaszon hiába áll behajtani tilos tábla a '90-es évek óta, sokan nyertek itt egérutat, különösen ha torlódás volt a Bajcsy-Zsilinszky utcában csúcsidőben. Az Arany János utcában is számíthatunk rövid időn belül oszlopokra, valamint egyre a Baross út és a Bajcsy-Zsilinszky utca kereszteződésében.A rendszer kiépítése elkezdődött, a tervek szerint idén üzembe helyezik az új oszlopokat. A korábbiakhoz képest lesznek változások a működésben – például ezentúl nem lesz szükség kártyákra, helyette rendszám-felismerésre váltanak át –, ezekre visszatérünk.