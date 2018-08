Mi már tudjuk, miért maradt el az ünnepen a Majka&Curtis koncert Győrben - videó

Olvasónk felvételén a sárga színnel festett aggregátor, ami későn érkezett.

A máskor oly foghíjas parkoló már a Majka koncert előtt másfél órával megtelt - írta másik Olvasónk.

"Az augusztus 20-i háromnapos rendezvényen számos előadóművész, együttes szórakoztatta, a naponta sok ezres közönséget. A búcsú hangulatáról a mutatványosok, a "mini vidámpark" és a minden eddiginél szélesebb kínálattal rendelkező vendéglátóhelyek gondoskodtak, remek kikapcsolódási lehetőséget nyújtva a kilátogatók számára" - kezdte portálunknak Borsi Róbert.A győri önkormányzati képviselő szerint augusztus 20-án este, fél kilenc magasságában az utolsó produkció, Majkáék fellépése előtt műszaki hiba következett be. A marcalvárosi helyszínen lévő villanyszerelők azonnal megkezdték a hiba elhárítását. Az E-ON által kiépített végponton azonban nem találtak meghibásodást. Viszonylag rövid időn belül sikerült a szakembereknek beazonosítani az áramkimaradás okát, melyet egy, az E-ON Gerence utcai trafóállomásán lévő elégett kábel okozott."Tekintettel arra, hogy a színpadon üzemeltetett berendezések (fénytechnika, hangtechnika) megközelítőleg 63 A áramerősségű tápforrást igényeltek, az opciós lehetőséget elvetve a szervezőknek a koncert lemondása mellett kellett dönteniük, mivel a hiba külső helyszínen keletkezett, belátható időn belül nem volt kiküszöbölhető és a környéken nem volt másik erre alkalmas kiépített áramforrás. Mindent elárul a helyzetről, hogy csak az 20 percet vett igénybe, hogy egy 230 V feszültségű tápkábel és egy hangszóró segítségével tájékoztatni tudják a várakozó közönséget a kialakult helyzetről" - mondta Borsi Róbert.„Nem értem azokat, akik minket hibáztatnak, ócsárolnak. Elmentünk Győrbe, szerettünk volna fellépni, ám a koncert előtt körülbelül fél órával elment az áram. Gondoltuk, kisebb baki, megoldják, de nem jött vissza. Arról volt szó, megvárjuk, amíg hoznak egy aggregátort, erre legalább másfél órát kellett volna várnunk – ezt kilenc órakor mondták. Megvártuk volna, ha ez az aggregátor megfelelő, el tudja látni azt a színpadtechnikát, amire nekünk szükségünk van. Kiderült, hogy nem."Ezért döntöttek úgy, hogy hazaindulnak, „s a szervezők is azt mondták, akkor le kell fújni a koncertet, hisz augusztus 20-án este már mást nem lehet mozgósítani. Azt gondolom, mindent megtettem, de nem sikerült megtartani a koncertet. Mondják, feljöhettem volna a színpadra, mondhattam volna valami... Mibe? Pantominezzem el a sötétben, hogy nincs áram? A szervezők sem tehetnek róla, mert az áramszolgáltató rendszerében volt a hiba, az egyik vezetéke égett szét."S hogy jár-e a gázsi ilyenkor is Majkáéknak? „Nyilván, hisz akkor lementünk ingyen, senki nem fizeti a benzint, a buszt, a sofőrt, a szállítási cuccokat, a zenészeket. A szerződésünk úgy szól, hogy ha a technikai beállás után hiba lép fel, egy órán belül megoldják a szervezők. Nem tudták. Ha meg is vártuk volna (a megfelelő színvonalra alkalmatlan) aggregátoros áramszolgáltatást, augusztus 20-án este fél 12-kor nekikezdeni a koncertnek úgy, hogy másnap mennek az emberek dolgozni?!Hozzátette, reméli, bepótolják majd a győri koncertet. „Győr nekem szerelem: amikor Ózdról eljöttem, ez volt az első olyan hely, ahol jól éreztem magam."A koncert lebonyolításához szükséges technika már a színpadon volt, az előadók a back stage-ben várták a fejleményeket, de a koncertet végül kényszerűségből le kellett fújni. "Az augusztus 20-i rendezvény immáron sok éve a Cirkusz téren rendezzük és sem az elmúlt három napban, sem a korábbi években nem volt probléma az E.ON által kiépített időszakos betáplálással, ahogy egyébként azzal most sem. Igaz, az évek során a térre kitelepült cirkuszi produkciók ugyanezt betáplálási pontot használták. Bízom benne, hogy a rendezvényre kilátogató győriek és környékbeliek nemcsak erre az egy momentumra emlékeznek majd az idei győri búcsúból, hanem az elmúlt három nap során sok kellemes pillanatot éltek át" - zárta szavait Borsi Róbert."Sajnos egy tökéletes nap nem úgy vegződött, ahogy sokan tervezték. Izgatottan várta rengeteg győri és nem helybeli az augusztus 20-ra ígért Majka&Curtis koncerttel összekötött, tűzijátékkal tarkított családi estét. Az ünnep azonban csupán zene nélküli tűzijátékkal zárult.Ugyanis a zene és a Majka&Curtis koncert áram hiányában elmaradt. A hiba okát a várakozó tömeg első soraiban hallották csupán. A körhintáknak még volt áramuk és hangosan szólt hangszóróikból a zene. Hát igen, nekik még egy darabig volt áram. A tömeg csak részben foszladozott, várt.Senki sem gondolta volna, hogy egy ekkora rendezvénynek nincs B-terve. Aztán 21:49-kor megjött a segítség. Ez látható a csatolt fotón. Eddigre a tűzijátékot elpufogtatták zene nélkül. A sztárfellépők pedig elhagyták városunkat, mivel már állítólag órák óta nem sikerült megoldani a problémát. Tanulság: mindig legyen B-terved" - tudósított Olvasónk.