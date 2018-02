Megvannak a 2018-as Bedi Eszti-emlékdíj jelöltjei

Tóth Zoltán (balra) és Venczel-Kovács Zoltán tegnap hozták nyilvánosságra az idei jelöltek névsorát.

A Győri Nemzeti Színház egykori súgójára, rendezőasszisztensére, a Tartalmas Tábor alapító tagjára emlékezünk a díjjal. A jelöltekkel kapcsolatban a kikötés csupán az volt, hogy legalább két éve legyenek a színház vagy a Vaskakas Bábszínház munkatársai.Bedi Eszter emlékére tavaly alapított díjat Venczel-Kovács Zoltán színművész és Tóth Zoltán fotós. „Bedi Eszti hosszú betegség után 2016 augusztusában költözött az égi színház társulatába. Az emlékdíj és ezáltal a háttérben dolgozók elismerésének ötlete hamar megszületett" – áll a díj honlapján.„Mind a hét jelöltről idén is készítünk egy 15–20 perces bemutatkozó videót" – mondja Tóth Zoltán, aki egy autókázás során veszi fel azt a kötetlen beszélgetést, ami alapján jobban megismerhetjük a hétháttérben dolgozót. „Március végéig ezek kikerülnek a bediesztiemlekdij.hu honlapra, és onnantól számítva körülbelül egy hónapig lehet majd szavazni."



A Bedi Eszti-emlékdíj jelöltjei 2018-ban



Győri Nemzeti Színház: Vörös József díszítő, Érsek Viktor kellékes, Falvi Gabriella öltöztető, Holczhammer Balázs hangtechnikus, Nády Árpád fővilágosító, megbízott műszaki vezető, Karácsony Szilveszter ügyelő. Vaskakas Bábszínház: Papp Richárd világosító.

Az átadó gálát – amelyen művészek, meglepetésvendégek is részt vesznek – április 23-án este hét órakor rendezik a Vaskakas Bábszínházban. Az esemény támogatói mind Bedi Eszter egykori barátai, ismerősei. Ahogy első alkalommal, idén is egy maci formájú torta és egy szintén macit formázó kerámia lesz a fődíj, sőt, a többi jelölt különdíjakban részesül.„Eszti nagyon szerette a macikat, ebből jött az ötlet" – mondja Venczel-Kovács Zoltán. „Ő volt az a barát, akivel bármikor felhívhattuk egymást. Akivel rögtön megoszthattam, ha kitaláltam valamit, és akivel rengeteg közös tervünk, munkánk volt, amiből sok meg is valósult. Mindennap találkoztunk, beszélgettünk, bármit nyugodt szívvel rábízhattam. A színházban akkor is elidőzött, amikor nem is kellett volna dolgoznia" – tette hozzá.