Megfékezték a tüzet: 400 négyzetméteren égett a hulladék Sashegypusztán - fotók, videók

Fotó: Olvasó-tudósító

Eloltották a győri hulladékkezelő telepen csütörtök késő délután keletkezett tüzet. A Külső Fehérvári út közelében lévő létesítményben mintegy négyszáz négyzetméteren kapott lángra a kommunális szemét, a körülbelül ötezer köbméteres hulladékkupac egyharmada égett.A győri, a pannonhalmi, a lébényi, a mosonmagyaróvári, a csornai, a tatabányai és a pápai hivatásos, valamint a győrszemerei önkéntes tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett fékezték meg a lángokat. Az oltást rakodógépek is segítették. Jelenleg az utómunkálatok zajlanak. A katasztrófavédelmi mobil labort szintén a helyszínre riasztották, de a mérései nem mutattak ki mérgező anyagot a levegőben.A GYHG Nonprofit Kft. kezelésében lévő Sashegyi Hulladékkezelő Központban 16.45 órakor eddig tisztázatlan okból lángra kapott a létesítmény fogadóterületén tárolt lomhulladékból mintegy 100 tonnányi rész. A szolgáltató haladéktalanul értesítette a katasztrófavédelmet, akik nagy erőkkel vonultak a helyszínre. A tüzet rövid idő alatt sikerült lokalizálni, sem személyi sérülés nem történt, sem a telephely járműveiben, gépeiben nem esett kár és az egyéb hulladékokra sem terjedt át a tűz."A tűz jelentős füsttel járt, mert a hulladékfrakciók elhatárolására használt gumiabroncsok egy része is égni kezdett, ám a szakemberek nem mértek veszélyesnek minősülő mennyiségben káros anyagot a levegőben. Jelenleg a megégett lomhulladék áttárolása, szétválasztása zajlik, az egyes részeket folyamatosan locsolják a tűzoltók. Ez a munka várhatóan reggeli órákig elhúzódhat, de a tűz továbbterjedésével nem kell számolni, és az autógumik sem füstölnek már. A kezelőközpont áramellátását 20 óra körül visszakacsolták, és az egyéb hulladékkezelési munkák is a megszokott munkarend és technológia szerint zajlanak" - közölte Ozsvárt Tamás.

Korábban írtuk:

Fotók: Olvasó

400 négyzetméteren ég a szemét a hulladéklerakóban, a katasztrófavédelem 5 gépjárműfecskendővel és 5 különleges járművel vonult a helyszínre.A katasztrófavédelmi mobil labor is Sashegypusztára tart, hogy vizsgálják, a tűz miatt nem keletkezett-e mérgező anyag a hulladéklerakóban.