Már gyártja az új négyhengeres dízelmotort az Audi Hungaria

Az új négyhengeres dízelmotor

Az Audi Hungaria növelte motorgyártása termékkínálatát: a vállalatnál elindult egy újfejlesztésű dízelmotor sorozatgyártása mild-hibrid technológiával, amely a károsanyag-kibocsátást a korábbi motorgenerációkhoz képest segíti jelentősencsökkenti. Az új motortípus gyártása egy új, 6 000 négyzetméteres gyártóterületen vette kezdetét. Ezzel az Audi Hungaria jubileumi évében egy további lépést tett a vállalat jövőbeli növekedésének biztosítása érdekében.„A dízeltechnológia továbbfejlesztésével és az alternatív meghajtások fejlesztésével tovább bővítjük termékportfóliónkat és biztosítjuk hosszú távú jövőbeli növekedésünket“, mondta Achim Heinfling, az AUDI HUNGARIA Zrt. igazgatóságának elnöke. „Első alkalommal gyártunk dízelmotort mild-hibrid technológiával. Új motorunk nagy teljesítményű, ugyanakkor egy igazán hatékony erőforrás.“Az újfejlesztésű dízelmotor a 12 voltos indítógenerátor, valamint a lítiumion-akkumulátornak köszönhetően jelentősen csökkenti a károsanyag-kibocsátást.A 2.0 TDI motor kisebb súlyával is kitűnik, amely a korábbi öntvény motorblokk helyére lépő alumínium forgattyúsháznak köszönhető. A dugattyúgyűrűk, a főtengely és a hengerfej is újfejlesztésűek, a megmozgatott tömeg és a súrlódás csökkentése céljából. A háromkörös hűtés – egy kör a motorblokk, kettő a hengerfej hűtéséről gondoskodik – minden vezetési szituációban ideális hűtőfolyadék-áramlást tesz lehetővé. Az új kialakítású turbófeltöltőben egy gyors, elektromos motor vezérli a változtatható lapát-geometriát (VTG – Variable Turbo Geometry). A szintén új, közös nyomócsöves (Common Rail) befecskendező-rendszer 2 200 bar nyomáson juttatja be az üzemanyagot az égéstérbe.A vállalat az új négyhengeres motorok gyártásához 6 000 négyzetméteren egy új gyártósort helyezett üzembe, ahol műszakonként 500 motor készül. A négyhengeres dízelmotorok alumíniumblokkjai a jövőben más konszern-telephelyek számára is Győrben készülnek majd. Az új gyártóterületen közel száz munkatárs dolgozik.A gyártósor felépítésénél az Audi Hungaria nagy hangsúlyt fektetett az ergonómiára. A munkahelyeket a Motion Capture ruha (mozdulatelemző rendszer) segítségével elemezték, és ennek megfelelően alakították ki.Egy teljesen automatizált logisztikai rendszer látja el a termelést a szükséges alkatrészekkel. 22 automata szállítóberendezés közlekedik mintegy száz előre beprogramozott útvonalon, és műszakonként több mint száz kilométert tesznek meg.Az Audi Hungaria a világ egyik legnagyobb motorgyára. A vállalat Otto- és dízelmotorok gyártása mellett gázmotort, valamint a négykarikás márka első teljesen elektromos autója, az Audi e-tron számára elektromos motorokat is gyárt.