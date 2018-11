Majdnem bedőlt a csalónak egy győrszentiváni olvasónk - a férfi elmenekült, miután lebukott

Nyugdíjasokra „utazó" trükkös csalókra figyelmeztet évek óta folyamatosan a megyei rendőr-főkapitányság: az ablakcserével hitegetőktől az unokázós módszerig minden trükköt bevetnek a megtévesztésre, a pénz kicsalására. A napokban egy Győrszentiván-Kertvárosban élő olvasónk is majdnem bedőlt nekik, tanulságként mesélte el, pontosan mi történt, milyen módszerrel próbálták megtéveszteni.



„A férjem reggel kiment az újságért, ekkor figyelhette meg a férfi, hogy a kapukulcsot a kerítés közelébe akasztjuk fel. Nem sokkal később ugyanis nagyon megdöbbentem, amikor a bezárt kapu ellenére egy 25 év körüli fiatalember az udvarunkban előttem termett. Azt állította, hogy az egyik szolgáltatótól jött, mivel 11 ezer forint túlfizetésünk van – ezt adná oda.



Meglepődtem ugyan, de mivel épp a temetőbe készültem, s a gondolataim máshol jártak, ekkor még sikerült megtévesztenie. Egy húszezres lobogtatott, mondván, van még egy ezrese, s én adjak vissza tíz ezer forintot. Találtam is a pénztárcámban egyet, ám az illető forgatta, s azt állította, az oldala be van repedve, nem jó - biztosan a pénztárcám cipzárja okozta a sérülést.



Ekkor az egyik helyiségbe mentem, hogy keressek egy másik tízezrest: követni akart, szóltam neki, hogy maradjon csak kinn. Ez a tízezres sem tetszett neki, megint arra hivatkozott, hogy ez is be van repedve. Ekkor kezdett kitisztulni az agyam" – mondta. A nyugdíjas asszony „ellentámadásba" lendült. „Kértem, hogy mutassa meg az igazolványát. Közölte, hogy a kocsiban felejtette. Időközben a fiam is telefonált, hogy két perc múlva érkezik értem – ezt hallotta a csaló is, s menekülőre fogta.



Kimentünk a ház elé, ekkor azt magyarázta, hogy az autója az utca túlsó végében van. Oda is követtem volna, de egy pillanat alatt eltűnt az erdőben. Utólag raktam össze azt is, hogy olyan telefonnal „fényképezgette" a villanyóránkat, mint a férjemé, amin még kamera sincs" – idézte fel a történteket a nyugdíjas. Azt mondja, sokáig postásként dolgozott, figyelmeztette a nyugdíjasokat, nehogy bedőljenek a trükkös tolvajoknak, erre majdnem őt is rászedték. Kára ugyan nem lett, de a rendőrségen mindenesetre bejelentette az esetet.



Képünk illusztráció.