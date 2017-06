Magyarország Szépe: a győri Pető Laura is királynő lehet - fotók

Fotók: Borzi Vivien

Több száz jelentkező közül jutott a Magyarország Szépe vasárnapi döntőjébe Pető Laura, akit a sárvári felkészítő táborban értük utol. "A finálé koreográfiáját tanuljuk a héten, korábban pedig alversenyeken vettünk részt. Egész nap tartanak a programok, sűrű a menetrend, de nagyon jól érzem magam. Kirándulni is voltunk, élveztem a sétahajózást a Fertő tavon és a soproni Tűztoronyba is felmehettünk" - mondja Laura, akit a Miss Beauty Face harmadik helyezettjének választottak és egy sminkversenyt is megnyert a táborban.



Fotó: Borzi Vivien

A nagyszabású élő show-ban a tizenhat versenyző négy különböző szettben lépnek majd színpadra, Laura a nemzeti öltözékben való felvonulást várja a leginkább. A finálét a Duna közvetíti vasárnap este. Az ország legszebb hölgye egy évig a Miss World Hungary címet viseli és decemberben képviseli Magyarországot Kínában, a verseny világdöntőjén.

A szépség Veszprémben született, a középiskolát és az egyetemet azonban Győrben végezte, ma is ezer szállal kötődik a városhoz. "Két éve a fővárosba költöztem, ahol kozmetikusként dolgozom, de rendszeresen hazajárok Győrbe, a párom ott lakik. A szépségipar mellett a szociális terület is közel áll a szívemhez, a Széchenyi István Egyetem ifjúságsegítő szakán végeztem. Édesanyám egyedül nevelt fel minket, gyakran szembesültem azzal, hogy milyen kihívásokkal jár ez a mindennapokban, ezért is választottam ezt a hivatást" - fogalmazott.Pető Laura hét éve indult először szépségversenyen, azóta rendszeresen jó eredményeket ért el - egy győri döntőn királynővé is választották -, most azonban úgy érzi, eljött az ideje, hogy feltegye a koronát pályafutása csúcsára. "Huszonötéves vagyok, egy álmom már valóra vált azzal, hogy saját kozmetikai szalont nyitottam. A Magyarország Szépe lesz az utolsó megmérettetésem. Kicsit félve jelentkeztem, párom és édesanyám biztatott, ám most úgy érzem, jól tettem, magabiztosan várom a finálét. Egyértelműen a korona a célom, csak így lehet hozzáállni, de természetesen az első három hely egyikével is megelégszem" - fűzte hozzá mosolyogva.Lauráról megtudtuk még, hogy szeret sportolni, a futás kikapcsolja. Az arcával és kreol bőrével elégedett a leginkább - szerencsés, mert utóbbihoz nem kell szoláriumba járnia. Édesszájú, de ezt a tulajdonságát jól kordában tartja. Mint elárulta, a táborban svédasztal várja a lányokat, ami egyfajta teszt is: mindenki maga dönti el, hogy mit eszik, mennyire ismeri a testét. Nevetve hozzátette, hogy cukormentes desszertet is kapnak, ami a napjuk fénypontja.