Közgyűlés: új színház épülhet Győr-Újvárosban

Javaslat a 7850 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére – ezt a száraz címet viselte a győri közgyűlés nyári szünet előtti utolsó ülésének 12. napirendi pontja, amely évek, évtizedek múltán feltehetőleg a legemlékezetesebb marad a pénteki döntések közül. A testület egyhangúlag szavazta meg, hogy az önkormányzat a Test-Art Kft-nek eladja a Kossuth Lajos utca 29. szám alatti lakóházat 24 millió 980 ezer forintért. A cég Gáti Oszkár színművész, a Menház Színpad üzemeltetőjének tulajdona, aki úgy tudjuk, hogy egy új, nagyobb színházat álmodott meg. Ehhez a romos épületet – amelyben korábban önkormányzati bérlakások voltak – le kell bontania. Terítéken a szemét

Erről az előterjesztésről nem alakult ki vita a testületben, nem úgy a Győr és Térsége Hulladékgazdálkodási Rendszer megvalósításáról szóló tájékoztatóról. Az ellenzék élesen bírálta a mostani helyzetet. Glázer Tímea (Demokratikus Koalíció) azt hangsúlyozta: nem jó, hogy az állam átvette az irányítást ezen a területen is, mert kevés a pénz, nincs elég munkaerő, és veszélyben van a feladat ellátása. Fodor Roland (Jobbik) azt kérte, gyakrabban ürítsék a szelektív gyűjtőket. Borsi Róbert (Fidesz–KDNP) erre azzal replikázott, hogy országosan a központosítás mentett, meg sok szolgáltatót a megszűnéstől. Borkai Zsolt polgármester (Fidesz–KDNP) arra hívta fel a figyelmet, hogy a közterület-felügyelet megerősített létszámmal küzd az illegális szemetelés ellen. Történtek tettenérések is, és kiderült, hogy az elkövetők sok esetben nem győriek. Ő úgy vélte, hogy a munkaerőhiány ellenére a hulladékszállítás működőképes. Dézsi Csaba András (Fidesz–KDNP) azt a problémát feszegette, miszerint a szelektív gyűjtők amiatt telnek meg, mert sokan nem odavaló dolgokat tesznek bele. Radnóti Ákos alpolgármester (Fidesz–KDNP) hozzátette: felvilágosító kampányt indítottak, hogy minél többen megtanulják, hogyan kell szelektíven gyűjteni a hulladékot.

Bethlen szobrot kap

Nemcsak gyakorlati, hanem szimbolikus kérdésről is vita alakult ki az ülésteremben. Borkai Zsolt azt javasolta a képviselőknek: támogassák, hogy gróf Bethlen Istvánról szobrot állítsanak fel Újvárosban, a korábban kiírt beérkezett pályaművek közül a szakmai zsűri által legjobbnak ítélt Páljános Ervin alkotását. Glázer Tímea ellenezte az indítványt, mondván, hogy a néhai politikus, az ország 1921 és 1931 közötti miniszterelnöke tagja volt annak az elitnek, amely a második világháborúba sodorta az országot. Pollreisz Balázs (Magyar Szocialista Párt) a Horthy-rendszer visszalopakodása újabb jelének nevezte a szobor tervét. Az ellenzéki vélemények bírálata is az ellenzéki térfélről érkezett: Fodor Roland azt hangoztatta, hogy a baloldaliképviselőknekl fogalmuk sincs, mit jelent a nemzethez tartozni, és mit jelentett Magyarországot talpra állítani Trianon után.

A grémium 18 igen szavazattal, három nem ellenében támogatta az alkotás felállítását. A 25 millió forint költségkeretű mű a volt zsinagóga, a Kossuth utca és a Petőfi tér által határolt részre kerül, amelyet a közgyűlés Bethlen István térnek nevezett el pénteken. Ez utóbbi indítványt – amelyben a ménfőcsanaki Győri útról nyíló három közterület Tüzép, Sulyok Vince és Kiss Angyal Ernő utcára keresztelése is szerepelt – Glázer Tímea megszavazta, a másik két jelenlévő baloldali képviselő, Polreisz Balázs és Varga Márk azonban ekkor is nemet nyomott. Fűke Géza folytatja

A közgyűlés személyi kérdésekről is döntött. A Győri Filharmonikus Zenekar igazgatója a következő öt évben is Fűke Géza lesz. A Bartók Óvoda vezetésével Halász Katalint, a Bisinger Óvodáéval Horváthné Szabó Anettet, az Erzsébet Ligeti Óvodáéval Kántor Istvánnét, a Gyárvárosi Óvodáéval Vadász Ilona Zsuzsannát, a Kovács Margit Óvodáéval Litkei Erikát, a Márvány Óvodáéval Varga Miklósnét, a Sün Balázs Óvodáéval Holle Zsuzsannát, míg a Szentiváni Óvodáéval Fortuna Lászlónét bízta meg. A Mosolyvár Óvoda vezetésére kiírt pályázat eredménytelenül zárult, így 2019 nyaráig Kutseráné Czigány Judit óvodavezető-helyettes irányítja az intézményt. A közgyűlés hozzájárult ahhoz, hogy dr. Kató Márta győrszentiváni, Váci M. u. 6. szám alatti háziorvosi praxisát dr. Szarvas Péter működtesse tovább.