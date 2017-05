Közgyűlés: tíz évre szerződne Győr a helyi buszokra

Meglepően barátságos hangnemben folyt a győri buszközlekedésről szóló vita a tegnap győriközgyűlésen. A Borkai Zsolt (Fidesz–KDNP) polgármester által jegyzett előterjesztés két ok miatt került napirendre: egyrészt az év végén lejár a szolgáltatást jelenleg végző Északnyugat-magyarországiKözlekedési Zrt.-vel (ÉNYKK) kötött szerződés, másrészt elkészült a város által megrendelt, a jelenlegi helyzetet elemző és a lehetséges jövőt felvázoló tanulmány.



A testület többsége a szakértői anyaggal összhangban arra az álláspontra helyezkedett, hogy túl drága lenne saját buszcég létrehozása. Ennek egyszeri 12-13 milliárd forintos kezdeti költségei mellé további évi egymilliárd forintos veszteség társulna. A jobbikos Fodor Roland egyedüliként nem értett egyet ezzel. Kifejtette: a város évente most is 600-700 millió forinttal támogatja az ÉNYKK-t, általában beruházásokra pedig 20 milliárdot költ, azaz szerinte lenne anyagi ereje létrehozni és működtetni egy tömegközlekedési vállalatot.



A szavazásnál ő tartózkodott, mindenki más igent nyomott. Az önkormányzat így közbeszerzést ír ki a helyi járatok 2018. január 1. utáni működtetésére. A leendő nyertessel a mostani helyzettel ellentétben nem két, hanem tíz évre kötnének szerződést, s újdonság az is, hogy elvárják tőle az átlagos életkorú járműparkot. Ez a buszállomány fejlesztését jelentené.



Még egy napirendi pont, a zárszámadás kapcsán folyt hosszabb vita. Az előterjesztés szerint Győr 21 milliárd forintos pénzmaradvánnyal zárta 2016-ot. Pollreisz Balázs, az MSZP és az Együtt alkotta Győri Baloldal frakcióvezetője azt hangoztatta, hogy az összegből csupán mintegy 5 milliárd forintkötelezettségekkel terhelt pénz, amit Fekete Dávid alpolgármester (Fidesz–KDNP) kategorikusan cáfolt. Szerinte a hatalmas summa mindössze technikai szám, amely olyan tételekből tevődik össze, mint például a december végén megkapott uniós támogatás, amit tavaly már nem tudtak elkölteni.



A Győri Baloldal a helyi közalkalmazottak béremelésére, a Pusztaszeri utca felújítására, valamint a kis- és középvállalkozások pályázati támogatására, a Demokratikus Koalíció szintén bérkiegészítésre és a Tölgyes utca közvilágítás-kiépítésre kért módosító indítvánnyal pénzt, de a testület csak az utóbbit szavazta meg.

A közgyűlés döntött az idei Szent László-érmesekről is. Az elismerést Gáti Oszkár színművész, a Menház Színpad mindenese, Hatos Hajnalka tanár, a Hatos Nyelviskola ügyvezetője és Ruppert István orgonaművész, a Széchenyi-egyetem dékánja veheti át a június 27-i díszközgyűlésen. Borkai Zsolt az ülésen dr. Lakatos Aranka háziorvosnak a Marcalváros Szolgálatáért, Visi Frigyesnek Pinnyéd Szolgálatáért díjat adott át.