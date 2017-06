Kövér László Győrasszonyfán tartott gazdafórumot és Sorosozott - képriport

Utcát adnak át



Szombat délelőtt Győrasszonyfán átadják a felújított Vörösmarty utcát, amely több mint 19 millió forintból kapott új burkolatot – ebből 15 millió forintot kormányzati támogatásként kapott a település, a fennmaradó részt önerőből finanszírozták.

A három napos programsorozat részeként (a határokon túli kapcsolatok ápolják vasárnapig Győrasszonyfán) tartott nemzetközi gazdafórumon Turi-Kovács Béla, a Kisgazda Polgári Egyesület elnöke azzal kezdte, hogy Győrasszonyfához hasonló településekre épülhet a magyar vidék. "Központok nőhetnek ki belőle. Ehhez szeretnénk mi, polgári kisgazdák segítséget nyújtani."Hozzátette, történelmünk folyamán ritkán léptünk ekkorát előre, mint az elmúlt hét évben, "ha hibát követtünk el, kijavítottunk. Őszintének kell lenni, ez a magyar folytatás titka" – buzdított. Valiczkó Mihály polgármester sem rejtette véka alá politikai hovatartozását. "Győrasszonyfán sosem nyert a baloldal, reményeim szerint nem is fog. Csak a vak nem látja, mennyit fejlődött az ország" – jelentette ki.Kövér László arról beszélt, hogy jövő tavasszal intenzív kampányban kezdenek, de úgy tűnt, mint ha ez mintha már pénteken Győrasszonyfán elindult volna. "Legyünk bátrak nyolcévezni az eredményekről, hisz a 2002-es választás megmutatta, erről beszélni kell. "Európai sikert értünk el az elmúlt 2010 óta. 2018-ben minden terület több pénzzel gazdálkodhat, mint az előző évben. A jövő évi a gyarapodás költségvetése" - közölte, kérvén a gazdákat, győzzék meg ismerőseiket is az eredményekről."Újabb háborúban vagyunk, a migráns ügyben indítottak ellenünk kötelezettségszegési eljárást. A tét nem 1200 migráns befogadása, ez a küzdelem hazánk önrendelkezéséről szól" – mondta. Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke Kövér szerint "széltoló, svihák, alkoholista adócsaló; kezdettől fogva elleneztük, hogy ő legyen az EB elnöke" – emlékeztetett, majd kijelentette, hogy valójában Berlinből vezetik a bizottságot.Ezután Soros Györgyről beszélt. "Őt senki sem hatalmazta fel arra, hogy Európa jövőjéről foglaljon véleményt, gyakoroljon rá nyomást. A Soros-hálózat tönkre akarja tenni Európát" – jelezte, majd meglepő hasonlattal érzékeltette a helyzetet. "Ha úgy látják, hogy ezrek és ezrek jönnek szembe az autópályán, akkor is higgyenek benne, hogy önök mennek jó irányba" – közölte.