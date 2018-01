Kötelező a több parkolóhely az új lakások építésénél Győrben

Egyes esetekben a parkolóhelyek a már épülő Árpád útihoz hasonló, leendő parkolóházakban is megválthatók. Fotó. B. A.

A járművek számának emelkedésével egyre feszítőbb problémát jelent Győrben a parkolás, s a gondokat az építkezési bumm is fokozza. Révi Zsolt városi főépítész szerint ezért kell(ett) hozzányúlni a szabályokhoz.A közgyűlés tavaly decemberi ülésén fogadta el azt a módosítást, hogy a Belváros és Újváros műemléki védettséget élvező részének kivételével új lakás(ok) építése esetén a parkolóhelyeket telken belül kell elhelyezni. Ezek száma az otthonok méretétől függ, legyen szó akár családi, akár társasházról: 75 négyzetméteres alapterület alatt egy, 75 és 90 négyzetméter között másfél, 90 négyzetméter felett pedig két gépjárműnek kell teret biztosítani. Törtszám esetén felfelé kötelező kerekíteni.

Hány kocsihoz kell parkoló?

Példa: egy ötlakásos társasházban, ahol a lakások egyenként 80 négyzetméteresek, összesen 8 parkolót kell kialakítani a telken belül (5x1,5 felfelé kerekítve).

A közgyűlés pénteki ülésén újra napirendre kerül a téma Borkai Zsolt polgármester előterjesztésében, de most már a részletszabályokkal. Révi Zsolt lapunknak elmondta: amennyiben a képviselő-testület elfogadja az újabb módosítást, akkor a szigorítás mellé engedmény is társul. Ennek lényege, hogy ha egy társasház földszintjén nem lakásokat, hanem üzleteket alakítanak ki, akkor a kisebb helyiségek után nem kell parkolóhelyet kialakítani, a közepesek esetén pedig csak feleannyit, mint egyébként. A cél, hogy a lakók közelében legyenek kereskedelmi-vendéglátó egységek és szolgáltatások.A rendelettervezet értelmében ha telken belül nem valósítható meg elegendő számú parkolóhely, az építtetőknek lehetővé teszik, hogy 500 méteres körzeten belül közterületen alakíttassanak ki. Ehhez hozzájárulásként darabonként 3,5 millió forintot kell befizetni. Amennyiben a fél kilométeres sugarú körben reménytelen szabad helyet találni, úgy egy majdan felépítendő parkolóházban kell „megváltani" a szükséges számú parkolót, darabonként 6 millió forintért. Ilyen hozzájárulás eddig is létezett, összege azonban olyan alacsony – 300 ezer forint körüli összeg – volt, amiből nem futotta új kocsibeállókra. A szigorítás így már-már drákói.A közgyűlés ugyanakkor itt is kedvezmények elfogadására készül. A Belváros azon részén, amely csak behajtási engedéllyel vehető igénybe – ez a sétálóövezet –, „csupán" 2 millió forintot kell fizetni kocsinként. Az összeg 1,5 millió forint akkor, ha a parkolóhely-kialakítás olyan tetőtér-beépítés miatt válik szükségessé, amely egyúttal az adott épület felújítását is szolgálja.