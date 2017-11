Köszönet helyett lefogták és kirabolták Bencét Győrben

A Zala megyei Bence, aki másodéves hallgatója a győri egyetemnek, túlzott bizalommal van az idegenek iránt. Észre sem vette, hogy pénztárcája szemet szúrt a Bridge szórakozóhelyen, ahol egy barátja születésnapja után kissé leittasodva bulizott. Szóba elegyedett a komáromi 20 évesekkel, akik egymást állami gondozottként régről ismerték. Szegény sorsú, iskolázatlan fiatalok, egyetlen estére jöttek Győrbe. Késő este ért be a vonat 2017 márciusában, öt fiú és egy lány ült rajta. Az utat Kitti javasolta, aki minden hétvégén ide járt szórakozni. Blicceltek, Ácson le is kellett szállniuk, mert nem volt pénzük az utazásra, ivásra még kevésbé.



A vád szerint fél kettő felé átmentek a Laposra, az ötödik fiú odébbállt. Az egyetemistára Kitti rányomult, Bence sajnálta a társaságot, s felment a kollégiumba pálinkáért. Az üveg körbejárt, s az egyetemi szűk átjáróban Jani elkapta őt hátulról, fejét szorította és a száját befogta. Ezalatt Szilveszter a cigit húzta ki a zsebéből, Imre pedig – akit a rablás kitervelésével vádolnak – a tárcát. Kitti és Fecó arrébb ácsorogtak, Imi kivett – a vád állítása szerint – 25 ezer forintot, s a tárcát eldobta. Majd amikor az egyetemista értetlenül ismételgette: „de hát miért?...", „miért csináltátok...?", elzavarták, s letagadták, hogy a pénzt ők vették volna el. Innen a vasútra mentek, megvárták a hajnali vonatot, jegyet vettek a lopott pénzből, a maradékot négyfelé osztották.



Imi arról beszélt, hogy megbánta a dolgot, s mentegetni próbálta a cigilopással vádolt Szilvesztert. Bár a rablás után ellene vallott, most ártatlannak állította be, az ügyész rá is kérdezett: „Fél R. Szilvesztertől?" Szerinte a negyedrendű vádlott, L. Fecó volt a kezdeményező, míg a másik fordítva emlékszik. Fecó igenekkel, nemekkel felelgetett, motyogva, nyeglén, nem mutatva érdeklődést a per iránt. Egyszer el is mosolyodott. „Viccesnek tartja? – kérdezte dr. Kőhegyi Eszter, a tanács vezetője. – Csoportos rablással vádolják önöket..."



A sértett is hallgatag volt, de ő félszeg. Biztos benne, hogy hárman állták körül, nem tudja már, melyikük zsebelte ki, beazonosította viszont azt, aki lefogta s fejét hátraszorította. Igaz, ezt mi is kitalálhattuk volna, hiszen közülük egyedül a 190–200 centis Jani érhette fel a magas fiút. Janiról még annyit: kábítószer-fogyasztással is vádolják, s keveri az italt a gyógyszerrel. A bíróság kérdésére vallotta, hogy 30 Frontint szedett be aznap, mire a bíró megkérdezte: „Korábban nem azt vallotta, hogy keveset vett be?" „Igen, hát kinek mi a kevés, bírónő..." – reagált a húszéves vádlott.



Bencének nincs kártérítési követelése, szerencsére nem sérült meg. Csak az ajka repedt fel, s szegényebb lett egy illúzióval is, mert szerinte támadói rendes fiúknak tűntek.



A tárgyalást elnapolták.