Kitartás és kemény munka vezet Győrtől a New York-i kifutókig - Videó

Az On The Spot OFFLINE websorozatának harmadik epizódjában Axente Vanessa, a világhírű magyar szupermodell őszintén beszél arról, mennyi elszántság, kitartás és kemény munka vezet Győrtől a New York-i kifutókig.Vanessa 2009-ben szerződött az Attractive Modellügynökséghez, és elkezdődött modellkarrierje.2010 nyarát Tokióban töltötte, ahol a Chanel kifutóján vonult, majd 2011-ben Szingapúrban dolgozott, ahonnan a Harper’s Bazaar címlapjával tért haza. Ezt követően kötött szerződést a párizsi VIVA Model Managementtel, majd a New York-i DNA Models-szel - idezte fel a szupermodell karrierjének indulását és további állomásait a femina.hu 2012 februárjában robbant be a show exkluzív modelljeként a Prada őszi-téli divatbemutatóján, amit ráadásul ő nyithatott meg.2013-ban újra a Prada exkluzív modellje és kampánysztárja lett, emellett először szerepelt a New York-i divathéten, aminek köszönhetően rögtön a Calvin Klein kampányaiban és az amerikai Vogue divatanyagában találta magát.2014-ben öt Vogue-címlapot zsebelt be, köztük a legendás amerikai és olasz szeptemberi számot. Ebben az évben a Chanel sminktermékeinek kampányarcává is vált, valamint a Calvin Klein Endless Euphoria illatának nagykövete lett.Vanessa eddig összesen 12 Chanel- és 8 Calvin Klein-kampányt tudhat a magáénak.Innentől kezdve folyamatosan újabb és újabb felkéréseket kapott. Ezután rögtön Párizsban a Céline és a Valentino show nyitó modelljeként láthatta a közönség, később pedig többek között a Givenchy, a Dior és az Yves Saint Laurent márka is felkérte.2015-ben összesen tíz divatanyaga jelent meg a világ legjelentősebb divatmagazinjában, az amerikai Vogue-ban, tavaly pedig 11. alkalommal szerepelt a Vogue címlapján, illetve ötödjére a Prada kampányaiban. A karrierje egyre inkább csak felfelé ível