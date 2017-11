Kiderült, kik lettek idén a legjobb kutyabarát szolgáltatók - a megyéből 3 hely is köztük van

Nagy öröm volt számunkra, hogy egy év alatt másfélszeresére nőtt a pályázók száma. Idén a legerősebb kategória a munkahelyek kategóriája volt, de az éttermeknél is növekedés mutatkozott, az üzletközpontok kategóriáját pedig ezentúl minden évben állandó kategóriaként fogjuk megjeleníteni. Szeretnénk, ha minden év októberében a pályázókkal közösen, együtt népszerűsíthetnénk a kutyabarát filozófiát, a felelős kutyatartást. Ehhez egyre több partner és támogató is csatlakozik, köszönhetően annak is, hogy egyre nagyobb tábora van a hazai kulturált és felelős állattartásnak

Az elmúlt évszázadokban a kutyák társadalomban betöltött szerepe gyökeresen átalakult. Ma már legkedvesebb barátunknak tekintjük őket, sorsukért és jólétükért felelősséggel tartozunk. Magyarország Kormánya elkötelezetten küzd a felelős kutyatartás lehetőségeinek bővítéséért, szabályainak terjesztéséért és köszönetét fejezi ki mindazon szervezeteknek, amelyek a saját eszközeikkel a kulturált állattartó társadalom létrejöttéért, a boldog kutyusokért és gazdáikért munkálkodnak.

Állatorvosként és a Bayer Állategészségügy dél-európai vezetőjeként, fontosnak tarom, hogy nem csak a betegségek megelőzésével és kezelésével foglalkozzunk, hanem a felelős állattartást, mint koncepciót ismertessük meg a gazdikkal. Hiszen, nem elegendő az állategészségügyi gondoskodás, hanem biztosítani kell kedvenceink számára olyan lehetőségeket, életteret is, ahol a gazdijukkal közösen, társként élhetik meg a mindennapokat akár otthonukon kívül is. Kiváló kezdeményezésnek tartom a kutyabarát szolgáltatások, az Év Kutyabarát Helye promócióját, amely hozzájárul ennek a célnak a megvalósításához. A kategória győztesek és a Bayer különdíjas kiválasztása sem ment könnyen a sok jó pályázó közül, de meggyőződésem, hogy jó döntések születtek és a Bayer különdíjas Tiszavirág kávézót is kedvelni fogják a kutyák és gazdik egyaránt

2017-ben, negyedik alkalommal írta ki a Kutyabarát.hu és partnerei az Év Kutyabarát Helye pályázatot, ahol idén rekordszámú nevezés érkezett. A 11 kategóriában 124-en "versengtek" a kutyabarát szolgáltatások a megtisztelő címért.11 kategóriában 124 pályázat közül 34 díjat adtak át az Év Kutyabarát Helye 2017 pályázatán. Idén új kategóriaként az üzletközpontok kaptak kiemelt szerepet. 2017-ben a legtöbb szavazatot akapta, míg Vidéki étterem kategóriában avihette haza a zsűri díját, Sopronból pedig anyerte el a Travello.hu különdíját.A pályázat célja minden évben a felelős kutyatartás népszerűsítése és a kutyabarát szolgáltatások, munkahelyek bemutatása. 2017-ben a már ismert kategóriákon túl egy új kategória is bekerült a pályázók körébe, az üzletközpontok, plázák csoportja.- Sziládi-Kovács Tibor, a kutyabarát.hu és az Év Kutyabarát Helye projekt alapítója.Magyarországon közel másfél millió felelős kutyatulajdonost tartanak számon, ráadásul egy növekvő bázisról beszélhetünk, a kutyatartás ma Magyarországon már nagyon sokban megközelíti a nyugati országok kutyatartási színvonalát. A kutyatartók többsége családtagként gondol kedvencére és vele együtt tervezi a hétköznapokat, a szabadidős tevékenységeket és a nyaralást is.– Dr. Bognár Lajos helyettes államtitkár, országos főállatorvosA Kutyabarát.hu zsűrije nehéz helyzetben volt, hiszen a pályázók idén nagyon aktívak voltak, október hónapban kiemelten kommunikálták kutyabarátságukat saját platformjaikon.– Dr. Aladics Balázs, a Bayer Állategészségügy dél-európai vezetője, az Év Kutyabarát Helye zsűrijének egyik tagjaA 11 kategóriában 124 pályázat közül 34 díj került átadásra:Szálloda kategóriaLegtöbb szavazat: Szépalma Hotel és MénesbirtokZsűridíj: Öreg-tó Club Hotel és Ifjúsági táborPanzió / vendégház kategóriaLegtöbb szavazat: Bacchus Apartman - Borbarlang Vinotéka, BadacsonyZsűridíj: Gyékényes-VízpartTravelo.hu különdíj: Kosbor Panzió Stílusos Vidéki SzállodaBudapesti étterem kategóriaLegtöbb szavazat: Hari KebabZsűridíj: BB'z Bar & GrillWe Love Budapest különdíj: BestiaMagNet Bank különdíj: Nyereg, az ItatóBudapesti kávézó kategóriaLegtöbb szavazat: Vasmacska KávézooZsűridíj: No. 13 kultúrkocsmaWe Love Budapest különdíj: Madal Cafe - Espresso and Brew BarsVidéki étterem kategóriaLegtöbb szavazat: Panificio il Basilico - SzentendreWe Love Balaton különdíj: BL YachtClub & Apartments - BalatonlelleKutyabarát Balaton különdíj:Kristinus Borbirtok/Gasztroműhely - KéthelyAbbázia Szállodacsoport különdíj: N-Eozin grillterasz – PécsVidéki kávézó kategóriaLegtöbb szavazat: Caravella Café - GödöllőZsűridíj: PURE. Coffee and more - GödöllőBayer Animal Health különdíj: Tiszavirág kávézó – SzegedRomkocsma / söröző kategóriaLegtöbb szavazat: Trabant presszóZsűridíj: TelepMunkahely kategóriaLegtöbb szavazat: Julius-K9® - SzigetszentmiklósZsűridíj: ACG Budapest - BudapestMagNet Bank különdíj: Young & Rubicam – BudapestMagNet Bank különdíj: Suhanj Fitness - BudapestNébih különdíj: BCA Hungary Kft. – BudapestCukrászda kategóriaLegtöbb szavazat: Kedvenc Nassolda - VeszprémZsűridíj: Naspolya Nassolda – BudapestBolt kategóriaLegtöbb szavazat: Szerelvénybolt.hu - DunakesziZsűridíj: WonderLab – BudapestÜzletközpont kategóriaZsűridíj: Asia Center - BudapestBarabás Évi, műsorvezető, szerkesztő (Hugó kutya gazdája)Czippán Anett, műsorvezető, az Év Kutyabarát Helye díjátadó háziasszonya (Jack kutya gazdája)Kánya Kata, színésznő (Nózi kutya gazdája)Németh Krisztina, az Abbázia Szállodacsoport igazgatójaDr. Varga Károly, gyermekorvos (Rex kutya gazdája)Dr. Aladics Balázs, a Bayer Állategészségügyi divíziójának dél-európai vezetőjeDr. Sziládi-Kovács Hajnalka, a Kutyabarát.hu és az Év Kutyabarát Helye alapítója (Mamba kutya gazdája)Sziládi-Kovács Tibor, a Kutyabarát.hu és az Év Kutyabarát Helye alapítója (Mamba kutya gazdája)Az Év Kutyabarát Helye pályázat természetesen nem csak a „versenyről" szólt. A résztvevő helyeknek, médiapartnereknek és a projekt támogatóinak köszönhetően a szervező Kutyabarát.hu még nagyobb sikerrel és hatékonysággal tudja népszerűsíteni a felelős kutyatartást. Emellett, ahogy minden évben most is, nagy értékű kutyatáp csomaggal támogatnak egy állatmenhelyet, idén a Noé Állatotthon Alapítvány védencei kapják a kutyatáp felajánlást. Továbbá, a már két éve ismertté vált „Kakitündér nem létezik" nevű kampányt is támogatják a projektben résztvevők, mely a városok kutyakaki-mentesítését tűzte ki céljául.