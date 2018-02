Kezdik a munkát a Dózsa György rakparton Győrben - 23 lakás lesz a villa helyén

Egy évvel ezelőtt még állt a Körner-kastély, most pedig márciusban elkezdik építeni a helyén a két társasházat.

A klasszikus villaváros – vagyis a 113 éve Győrhöz csatolt Révfalu – egyik utolsó nagypolgári épülete tűnt el tavasszal, kétségkívül rossz állapotban volt. A Dózsa György 45. alatt – ahol 1910–1911-ben építette kis „kastélyát" Körner Károly – két társasházat emel most a Varga & Társa, valamint a Berger & Társai beruházó. Varga Szabolcs ügyvezető igazgató a Kisalföld érdeklődésére elmondta: néhány napja megkapták a jog- erős építési engedélyt.

A „Körner-kastélynak" hívott villát tavaly áprilisban bontották le. Varga Szabolcs akkor úgy nyilatkozott: a szo-cializmusban három – egyre kevésbé élhető – lakásra szabdalták a házat, s ő maga már 8–10 éve is tárgyalt az itt lakókkal. A háromból akkor csak kettő mondott volna igent, tavaly azonban már egyhangúlag gondolták úgy, fenntarthatatlan az otthonuk, a felújítás horribilis összegű lenne, és csak úgy tudnak elköltözni, ha egyben eladják a Körner-kastélyt. A beruházó azt hangsúlyozta, hogy az egyébként kívülről kedves hangulatot árasztó, formás épület nem került sem műemléki, sem helyi védelem alá, mint állítja: belülről semmi értéket nem is képviselt. Lépcsőháza, ablaka, ajtaja s a bent található anyag jellegtelen volt, az egész az omlás szélén állt, s ahogy például nekiláttak áprilisban a tető bontásának, össze is roskadt.A tervtanács elégedett volt a tervekkel, s a főépítész külön kívánsága összhangban volt a beruházóéval – mondta el az ügyvezető. Vagyis ne sok kis lakás legyen, hanem kevesebb nagy, így a Dózsa György rakparton 10 otthont terveztek – átlagosan 90–100 négyzetmétereseket, amelyek az utca értékét figyelembe véve a klasszikus Révfalu talán legmagasabb árkategóriájába fognak esni. A mögötte lévő Ady utcára már 21 lakás néz – középméretűek a maguk 70–80 négyzetméterével.A 3 és 4 szintes házat – alatta a mélygarázzsal – márciustól építik és körülbelül másfél évig tart a kivitelezés.A látványterveket Varga Szabolcs ügyvezető bocsátotta rendelkezésünkre.