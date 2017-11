Kétmilliót loptak a pannonhalmi nyugdíjasházból, Komáromban fogták el őket - videó

Betöréses lopások elkövetésével gyanúsítható külföldieket fogtak el a Békés megyei rendőrök 2017. november 27-én, Komáromban. A három szlovák állampolgárt a Duna-hídnál tartóztatták fel azt követően, hogy Pannonhalmán betörtek egy nyugdíjasházba. Korábban Békéscsabán és Kondoroson is történt hasonló bűncselekmény - írja a police.hu.Békéscsabán 2017. augusztus 24-éről 25-ére virradó éjjel törtek be egy idősotthonba, és elvitték a falra szerelt bútorszéfet a benne tartott pénzzel. Egy héttel később, 2017. augusztus 31-én éjjel Kondoroson, egy gondozási központból loptak el két lemezkazettát és egy széfet, amelyekben szintén volt pénz.A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi és Felderítő Osztályainak nyomozói részletesen elemezték az országban történt hasonló lopások adatait és összevetették a Békéscsabán, illetve Kondoroson rögzített nyomokkal, információkkal. A látókörükbe került egy szlovák férfi, aki nevet változtatott.A nyomozók és a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Közterületi Támogató Alosztályának rendőrei őt, valamint két társát 2017. november 27-én, 20 óra 30 perc körül fogták el Komáromban. Személygépkocsival Szlovákiába tartottak közel kétmillió forinttal, amit a gyanú szerint a pannonhalmi nyugdíjasházból loptak el.A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság a 42 éves M. Josefet, a 38 éves K. Alexandert és a 28 éves B. Luciát bűnügyi őrizetbe vette, az elfogásukkor náluk talált pénzt lefoglalta. A nyomozás adatai szerint a gyanúsítottak a békéscsabai, a kondorosi és a pannonhalmi betöréseken kívül további bűncselekményeket is elkövethettek Magyarországon.A rendőrök vizsgálják, hogy hány lopással gyanúsíthatóak és az egyes bűncselekményekben melyiküknek milyen szerepe volt.