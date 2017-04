Katonai helikopterek dübörögtek Győr felett, megtudtuk, hogy miért - videó, fotók

Fotó: Tudósító

Az idei gyakorlathoz hét ország tizenhét nemzeti gyakorlatát kapcsolják hozzá összesen mintegy 40 ezer fő részvételével. A Saber Guardian 2017 éleslövészetekkel egybekötött, terepen végrehajtott harcászati gyakorlatokból, valamint számítógéppel támogatott törzsvezetési gyakorlatból tevődik össze. A harcászati gyakorlatokat romániai gyakorlótereken, míg a törzsvezetési gyakorlatot Bulgáriából hajtják majd végre július 3-22. között: ennek keretében az amerikai erők július 6-12. között Magyarországon keresztül átcsoportosítást hajtanak végre a Fekete-tengeri régióba. Az országba való belépés után a Szentesi Fokos 2017 gyakorlat keretében készülnek majd fel a nappali és éjszakai vízi átkelésekre, majd átkelnek a Mosoni-Dunán létesített pontonhídon. Ezt követően Várpalotán bekapcsolódnak a Visegrádi Országok nagy láthatóságú gyakorlatába, a Brave Warrior 2017-be.

Forrás: A harcászati gyakorlatokat romániai gyakorlótereken, míg a törzsvezetési gyakorlatot Bulgáriából hajtják majd végre július 3-22. között: ennek keretében az amerikai erők július 6-12. között Magyarországon keresztül átcsoportosítást hajtanak végre a Fekete-tengeri régióba. Az országba való belépés után a Szentesi Fokos 2017 gyakorlat keretében készülnek majd fel a nappali és éjszakai vízi átkelésekre, majd átkelnek a Mosoni-Dunán létesített pontonhídon. Ezt követően Várpalotán bekapcsolódnak a Visegrádi Országok nagy láthatóságú gyakorlatába, a Brave Warrior 2017-be.Forrás: honvedelem.hu

„A Saber Guardian 2017 elnevezésű, nyárra tervezett nemzetközi gyakorlatsorozat magyarországi helyszíneinek felmérése, a gyakorlat előkészítése érdekében repültek katonai helikopterek a térségben˝ - válaszolta megkeresésünkre Cseszreginé Csekei Judit százados, az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred kommunikációs tisztje.A Saber Guardian összhaderőnemi közös gyakorlat, amelyet az Amerikai Erők Európai Főparancsnoksága (US EUCOM) irányításával, az Egyesült Államok Szárazföldi Erői Európai Parancsnokságának (USAREUR) vezetésével rendeznek meg 2013 óta. Eddig hagyományosan Romániában, Bulgáriában és Ukrajnában tartották a gyakorlatokat, de idén a méretek és a nagyságrend miatt Magyarországot is bevonták a szervezők. A gyakorlatot ennek jegyében az említett három országban fogják végrehajtani júliusban - olvasható a honvedelem.hu cikkében. „A gyakorlat lényege a kollektív kiképzés és felkészítés Európa kollektív védelmére. A NATO varsói csúcstalálkozóján tett ígéreteket alapul véve, el akarunk jutni a biztosítási intézkedésektől az elrettentésig, valamint biztosítani akarjuk partnereinket és szövetségeseinket afelől, hogy a NATO és az Egyesült Államok egyaránt erősen elkötelezett a Fekete-tenger térségének biztonsága mellett˝ - nyilatkozta az USAREUR részéről Tim Lemley vezető szervező.A honvédség kötelékéből tervezetten hét-nyolcszáz katona vesz majd részt a feladatokban. „A gyakorlat magyar szempontból azért is nagyon fontos, mert bonyolult nemzetközi és nemzeti gyakorlatok összességében hajtják majd végre a katonák a feladatokat angol nyelven, közös eljárásmódon a régiós országok haderejével, illetve a szövetséges országok katonáival. Ezáltal is növeljük a Magyar Honvédség együttműködési- és harci képességeit, így különböző helyzetekben sikeresen és eredményesen tudunk majd együttműködni a szövetségesekkel és a régióban lévő országok haderőivel."