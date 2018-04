Karbantartás miatt újra elszíneződhet a víz Győrben

Folytatódik a ivóvízhálózat tavaszi karbantartása, ismét víznyomás ingadozással és elszíneződött ivóvízzel találkozhatnak a győri vízfogyasztók a napokban. Ezzel a művelettel készíti fel a Pannon-Víz a vízellátó rendszert a nyári csúcsfogyasztásra.



Április 19-én csütörtökön elsősorban Révfalu, Bácsa, Sárás, Sziget, Belváros, Nádorváros térségében számíthatnak nyomáscsökkenésre és átmeneti vízelszíneződésre. Csütörtök délelőtt a várost nyugati irányból ellátó 600 mm-es főnyomó vezetéken fognak kicserélni egy főelzáró szerelvényt, majd öblítik az érintett vezetékeket.



Éjszaka megkezdődik az öblítés a Győr keleti területein húzódó főnyomó vezetéken is, az alábbi menetrend szerint:



Április 19. csütörtök és április 20 péntek éjszaka: Győrszentiván Kertváros és Lőtér körzete, Likócs térsége



Az öblítés során nagy sebességű vízáramlást hoznak létre a főnyomó vezeték jól elkülönített szakaszain. A létrehozott intenzív vízmozgás gyakorlatilag leborotválja a vezetékek belső faláról az elszíneződést okozó lerakódásokat. Ezzel az átfogó, tervezett és irányított öblítéssel érhető el tartós megoldás.



A főnyomó vezeték öblítéseket minden alkalommal 23 órakor kezdik és hajnali 5 órakor fejezik be. Természetesen a munkálatok idején is fogyasztható az ivóvíz, de ivóvizes tartálykocsit is irányítanak az érintett körzetekbe. Kérik, hogy a fehér ruhák mosása előtt szemrevételezéssel szíveskedjenek ellenőrizni a megfelelő vízminőséget.



Április végétől Győrszentiván déli és keleti területei következnek, itt utcánként öblítjük át a vezetékeket. Ennek menetrendjét később közöljük.



Az öblítésekkel szeretnék elérni, hogy a nyári csúcsfogyasztás idején minél kevesebb alkalommal találkozzanak a Fogyasztók elszíneződött ivóvízzel. Az okozott kellemetlenségért türelmüket és megértésüket kéri a Pannon-Víz Zrt.