Kamerával harcolnak a szemetelők ellen Nagyszentjánoson

Ha látnak valakit, aki az edények mellé szemetel, jelentsék be az önkormányzatnál – írta a nagyszentjánosi polgármester, ezt a fotót is megosztva a Facebookon.

Szigorítást terveznek



A kertekben összegyűlt avar égetése is hozzájárult ahhoz, hogy a közelmúltban szerte az országban megnőtt a levegő szennyezettsége. Ez tapasztalható volt Nagyszentjánoson is, ezért az önkormányzat arra kérte a lakosokat, hogy ne tüzeljék el a növényi maradványokat akkor sem, ha a helyi rendelet lehetőséget ad rá. Pláne ne tetézzék a bajt azzal, hogy műanyagot égetnek. A képviselő-testület azt tervezi, hogy hamarosan korlátozza, jelentősen szigorítja a tűzgyújtás szabályait, azok betartását ellenőrizni fogja, a szabálytalankodókat, a környezetszennyezőket pedig megbünteti.

„Felháborító, a közösséget megbotránkoztató állapotok vannak a Fő utcai szelektív sziget körül. Ezért költöttünk közpénzt a terület rendbetételére? Itt a hulladékudvar pár kilométerre, miért kell a falu képét ilyen ordenáré módon elcsúfítani? Aki egyetért, kérem, ossza meg ezt a bejegyzést. Köszönöm a falu jóérzésű és környezetére igényes lakói nevében" – írta Friderics Cecília nagyszentjánosi polgármester a község Facebook-oldalán, amelyet ötvenen meg is osztottak.Azt is megtudtuk a faluvezetőtől, hogy többen szatyorban hagyják ott a háztartási szemetüket a szelektívnél, az utak mentén meg mindenféle holmit kidobálnak. Próbálják beazonosítani őket, hogy rendet csináltathassanak velük, de ez gyakran nem sikerül.A környezetet csúfító kupacok ilyenkor a polgármesteri hivatal udvarába kerülnek, ahol rövid idő alatt akár több tíz köbméternyi szemét is összegyűlik. A polgármester és az alpolgármester társadalmi munkában, a saját járműveiken viszik el a kupacokat a hulladékudvarba, ahol aztán szétválogatva leadják azokat.– Próbálkoztunk már meggyőzni szép szóval és büntetéssel is, leginkább viszont azt szeretnénk, ha az emberek belátnák, hogy közös környezetünkről, a természetről van szó, és azzal nem intézhető el a dolog, hogy „én fizetek a szemétszállításért, oldják meg". Mindenkinek törekednie kellene arra, hogy kevesebb egyszer használatos műanyagot kelljen kidobnia. Igaz, a szabálytalankodók vannak kevesebben, de sokszor miattuk néz ki rendetlennek a falu – mondta Friderics Cecília, aki azt is megérti, hogy a lakosságtól együttműködést és sok türelmet kíván, hogy a közszolgáltató munkaerőhiány miatt esetenként kihagy egy-egy járatot és a teli edények miatt nem mindig sikerül azonnal elhelyezni a szelektált hulladékot a szigeten. Ezért is gondolkodnak azon, hogy ezeken a helyeken a műanyag palackok préselésére alkalmas eszközöket helyeznek el, összenyomva ugyanis kisebb helyet foglalnak el. Azt is tervezik, hogy bekamerázzák a hulladékszigeteket – ahogy Abdán is tették –, hogy a szemetelőket beazonosíthassák és feljelenthessék.