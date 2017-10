Jogerősen tényleges életfogytiglant kapott Győrben a kettős gyilkos

Az első fokon eljárt Tatabányai Törvényszék tényállása szerint a most 43 éves férfi 2013. január 3. napjától minősített amatőr sportlövő, engedéllyel tartott egy 45-ös kaliberű lőfegyvert és egy 9 mm kaliberű gáz- és riasztó fegyvert is. Haragban volt az édesanyjával és annak házastársával, a saját nevelőapjával. Az édesanya a vádlott házasságkötését követően is beleszólt a fia, a vádlott életébe. Nem tetszett neki, hogy a vádlott és családja másik városba költöztek, ezért „bosszút" akart állni, és rendszeresen hatósági feljelentésekkel fenyegette őket.



Így a vádlott cégével szemben munkavédelmi ellenőrzés folyt, illetve a sértett a vádlottal és feleségével szemben 2015. júniusában gyámhatósági eljárást is indított unokájának nála történő elhelyezése iránt. A szülők és nagyszülők közötti a vita tárgyátképező kiskorú problémás kamasz volt, és egészen a tragikus esemény hetének szerdájáig, 2015.július 8-ig a nagyszülőkkel élt, majd a gyámügyi eljárás kapcsán visszatért a szüleihez, akiknek rajta keresztül megüzente a sértetti nagymama, hogy feljelenti őket.



Egy napon, 2015 július 10-én megjelentek a vádlott cégének telephelyén, és megfenyegették, hogy feljelentik az adóhatóságnál, amit Németh Norbert komolyan vett. A sértettek látogatásátkövetően a vádlott ideges lett, és 14 óra körül sörözni kezdett. Ezt egész délután és este is folytatta, a cselekmény elkövetéséig ismeretlen mennyiségű és minőségű alkoholt és kokaint fogyasztott. Az esti órákban a család hétvégi házánál voltak, ahol a vádlott összeszólalkozott feleségével, aki kilátásba helyezte, hogy az édesanyja viselkedése miatt elválik tőle. A vádlott éjjel 2:52 óra körül elhagyta a nyaralót. Az ittas és familiáris konfliktusai miatt frusztrált vádlott kétségbeesett azon, hogy édesanyja és nevelőapja miattcsődbe megy, illetve elveszíti családját, ezért elhatározta, hogy „pontot tesz az ügy végére".



Egy sporttáskában magával vitte az engedéllyel tartott marok-lőfegyverét, három tár lőszert és 3:26 óra körül a szülei házához hajtott, ahova hátitáskájával bedörömbölt. A nevelőapja nyitott ajtót, aki a rendőrség kihívásával fenyegetőzött és pofon is ütötte a feldúlt vádlottat, aki erre elővette a revolverét és az utcára szaladó sértettet üldözőbe vette. Utána kiabált, majd a 45 mm-es lőfegyverével 5-6 méterről célzottan, egyszer, jobb mellkason lőtte a sértettet, amitől az elterült a földön. Odament hozzá, és még egyszer közvetlenközelről, a pisztolyt a homlokára szorítva fejbe lőtte. A vádlott ezután visszament a házba, s édesanyját közvetlen közelről, egyszer a bal oldalán homlokon lőtte, majd a hasára zuhanó sértettet még egyszer szintén közvetlen közelről, a középvonalában hátba lőtte.



Ekkor észlelte a szolgálati gépkocsival kivonuló, egyenruhát viselő rendőrök érkezését, de ez nem tartotta vissza a további lövöldözéstől és tüzet nyitott rájuk. Közvetlen életveszélybe sodorva őket. A lőállást váltogatva a házból, illetve az udvarról lőtt feléjük, de vaktában is tüzelt. A lövöldözés közben még telefonált is és 42 percen keresztül „közvetítette" a lövöldözést a barátjának és lövészklubos sporttársának. Végül a TEK műveleti egysége fogta el a férfit.



A fenti tényállás alapján az elsőfokú bíróság a vádlottat több emberen, hivatalos személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt életfogytig tartó fegyházbüntetésre és 10 évközügyektől eltiltásra ítélte. Megállapította, hogy a vádlott nem bocsátható feltételes szabadságra.



Dr. Zólyomi Csilla tanácsa tegnap az ítélőtáblán helyben hagyta a döntést, a férfi soha nem szabadulhat.