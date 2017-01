Vörösiszapper Győrben - Károsultak nincsenek a tárgyalóteremben - fotók

A katasztrófa következtében tíz ember halt meg a perbeszédben elhangzottak szerint, több, mint 220-an megsérültek, sok száz lakó ingó és ingatlan vagyona ment tönkre. A Torna patak élővilágát kipusztította a vörösiszap, s csak a vízügyi igazgatóságok munkájának köszönhető,hogy a Rába és a Duna nem szenvedett kárt a lúgos szennyeződéstől.



Kifejti többek között az ügyész, hogy az üzemeltető MAL Zrt. tagjai 4 perccel a fal átszakadása után már tudtak a katasztrófáról, de nem értesítették időben sem a mentőket, sem a tűzoltókat, a katasztrófavédelmet, a környezetvédelmi, népegészségügyi és más hatóságokat, az önkormányzatokat és magát a lakosságot sem.



Ehelyett azzal töltötték az időt, hogy egymás után kimentek a vörösiszap-tározóhoz ott körülnéztek, majd a látottakat többnyire egymással osztották meg. „Ha rosszindulatú akarnék lenni, azt mondhatnám, hogy a lakók szempontjából nem volt ez más, mint katasztrófaturizmus, de nem mondok ilyet – mondja a vád képviselője.

„Bármi is lesz a másodfokú bíróság határozata, az erkölcs törvényein nem lehet átlépni."

Kifejtette: a hibás tervezés felelőssége ma már nem bontható le személyekre, s a vádlottak sem ezért ülnek itt. Ám ha időben beavatkoznak az általuk is észlelt folyamatokba, akkor a katasztrófa nem következik be, vagy nem így következik be.



Noha felismerték a gátszakadás lehetőségét, semmiféle megoldási javaslattal nem álltak elő, s nem dolgoztak ki rendszereket, nem végezték jó karbantartási kötelezettségük keretében a megfelelő monitoringot, s a szükséges süllyedésmérést. Elmulasztották ezt akkor is, amikor észlelték a szivárgásra utaló piros foltokat, s az északi fal süllyedésével nem foglalkoztak időben, amikor pedig igen, akkor nem tárták fel az okait. A hatóságnak nem a valós adatokat adták meg.



Az 1-es tárgyalóterem tele van, de mindenki befért. Az ülést lehet követni a másik teremben is egy monitorról, de a tárgyalás kezdete előtt csak egy geológiai szakértő ült ott, aki nem szereplője a pernek, a szakmai érdeklődés hozta el. Károsultak nincsenek a teremben.

A Győri Fellebbviteli Főügyészség képviselője leszögezi először az ismert, drámai adatokat: a 2010. október 4-én átszakadt falú 10-es kazettából 1.755 köbméternyi maró anyag zúdult Kolontárra, Devecserre és Somlóvásárhelyre.

Mint köztudott, halált okozó gondatlan közveszélyokozás miatt emeltek vádat 15 ember ellen, de bűncselekmény hiányában az első fokon eljáró Veszprémi Törvényszék tavaly január 28-i határozatában felmentette az összes vádlottat. Másodfokon most folytatódik a per.A győri bíróságon van tudósítónk, aki a per kezdete előtt arról számolt be, hogy hozzátartozókat egyelőre nem lát a helyszínen és legfeljebb 1-2 károsult lehet jelen. Egy ajkai férfi - aki közvetlenül nem érintett az ügyben - kollégánknak úgy fogalmazott, szerinte a károsultak belefáradtak a perbe, már a veszprémi ítélethirdetésre is alig mentek el.Úgy tudjuk, csak az ügyészi perbeszéd két és fél, három órán tart majd, utána minden vádlott védője is szót kap. A pert négy napra tervezik, csütörtökön várható ítélethirdetés.