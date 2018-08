Idén is megválasztották Győr város borát

A nyárzáróhoz kapcsolódik a XI. Bor-, Borlovag- és Gasztronomiai Fesztivál, amelyre 16 borvidék, több mint 60 pincészete kínálja egész hétvégén nedűit a Széchenyi- és a Dunakapu téren. Díjazták a rendezvény legjobb borait és megválasztották „Győr város borát is". Az eredményeket péntek este 7-kor jelentették be a Dunakapu téren. A város borát idén is úgy választották ki, hogy a zsűribe borászok, borszakértők mellett érkeztek az önkormányzat részéről is.



A Fehér kategória győztese a Cseri Pincészet lett 2015-ös rajnai rizlingjével. Rosé kategória győztese: Hauer Erikkékfrankosa. Vörös kategória győztese: Schieber Pincészet cabernet sauvignon-a. Természetes édes kategória győztese: a Borbély Családi Pincészet Zeusz bora. Habzóbora: Paulus Molnár Borház extra dry pezsgője. „Győr Város bora" pedig a Pécsinger Pincészet Csibész cuveé-je lett.