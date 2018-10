Hat új turista autóbusz érkezett az ÉNYKK flottájába: Győr és Pécs között is jár majd egy - fotók

Gyártó: NEOPLAN

Típus: Tourliner (P22)

12.419 cm3

338 kW, 460 LE

EURO 6 környezetvédelmi osztályba tartozó erőforrás

saját tömeg: 15.541 kg, együttes tömeg: 23.920 kg

13,91 m hosszú, 2,55 m széles és 3,87 m magas

három tengelyes

12 sebességes MAN TipMatic automatizált sebességváltó

56 személy szállítására alkalmas

Az ÉNYKK Zrt. 6 db új Neoplan Tourliner típusú autóbuszt vett át a MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. Dunaharasztiban található telephelyén októberben. A járművek várhatóan a jövő héten már munkába is állnak.Az autóbuszok a Volán Buszpark Kft. tulajdonában és az ÉNYKK Zrt. üzemeltetésében állnak, a társaság bérli a járműveket.Az autóbuszok régión belüli elosztása:Győr-Moson-Sopron megye 1 db, Zala megye 3 db, Vas megye 1 db, Veszprém megye 1 db.• Szombathely – Pécs,• Győr – Pécs,• Zalaegerszeg – Budapest,Nagykanizsa – Budapest,Nagykanizsa – Sopron,Nagykanizsa – Pécs,Keszthely – Székesfehérvár,Keszthely – Budapest,• Veszprém – Budapest,Veszprém – Szolnok,Veszprém – Pécs,Veszprém – Szeged,• illetve az idegenforgalmi feladatok ellátása során bel- és külföldön egyaránt.Az ízléses kialakítású, fekete-arany színvilágú, klimatizált beltérben számos kényelmi extra hivatott növelni az utazási élményt. Egyebek mellett az alapkivitelnél komfortosabb utasülések, melyek dönthetőek, illetve oldalra kihúzhatóak, audio-video rendszer két utastéri LCD-monitorral, vezeték nélküli internetkapcsolat, mobil eszközök töltésére alkalmas USB-csatlakozók és 220 V hálózati csatlakozó minden ülésnél, valamint kézmosóval ellátott toalett.Fontos újítás az utastéren belül, hogy a közlekedőfolyosó nincs besüllyesztve, azaz teljesen sík az utastér padlója, ami jelentősen megkönnyíti az utasok mozgását a jármű fedélzetén, valamint utazás közben kényelmesebb ülőpozíciót is biztosít.A buszokat tolatókamerával, vonóhoroggal és síbox rögzítési pontokkal is ellátták.Hosszabb, több buszvezetőt is igénylő utakon a váltósofőr számára hálófülke áll rendelkezésre a hátsó tengely előtt, mely az utastérből is megközelíthető.Az autóbuszvezetők munkáját a ma elérhető legkorszerűbb vezetést támogató rendszerek segítik, mint például az adaptív sebességtartó automatika, a sávelhagyásra figyelmeztető rendszer és az automatikus vészfékrendszer.