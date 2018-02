Három pucér férfi kergetett egy diákot a győri Bem téren - a rendőrség vizsgálja az ügyet

Az eset olyan lelki

A megyei rendőr-főkapitányság kérdésünkre megerősítette: a rendőrségre az említett ügy kapcsán 2018. február 7-én érkezett bejelentés. A rendőrök a bejelentést követően haladéktalanul megjelentek a helyszínen, ahol adatgyűjtést végeztek. A Győri Rendőrkapitányság a bejelentővel felvette a kapcsolatot és az ügyben

büntetőeljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit.

„Az imént érkezett haza a kisebbik fiam az edzésről zokogva és remegve. Nagy nehezen ki tudta mondani, hogy a Bem téren három pucér férfi megkergette. Még most is sír és remeg. Milyen világot élünk?! A rendőrségnél bejelentést tettem. Nem tudom, így az ember hogyan engedje el a gyermekét" – Polgár Tibor szerda este nem sokkal a történtek után számolt be az incidensről.A Kálvária utcai általános iskolából – ahogy minden edzés után – sétált hazafelé szerdán este hét óra körül hetedikes fia, amikor a Bem térnél három pucér férfit vett észre, akik aztán kergetni kezdték. „Elindultak felé, ő pedig rohanni kezdett, a három meztelen meg utána. Mindössze egyszer mert hátranézni, annyira megijedt, s lélekszakadva hazáig rohant. Másfél órába telt, mire valamelyest sikerült megnyugtatnunk. Az eset viszont olyan lelki törést okozott neki, hogy kijelentette, most biztosan nem megy edzésre" – mondta a Kisalföldnek az apa, aki akkor rögtön felhívta a 107-es számon a rendőrséget. Ott jelentette be az esetet.„Gondoltam rá, hogy még akkor este odamegyek a Bem térre, de attól tartok, ha megtalálom az illetőket, önbíráskodás miatt még én kerültem volna bajba. A téren sok gyerek fordul meg, futópályát is kialakítottak – figyeljünk egymásra" – kérte.Az apa szerint nem kizárt, hogy a három férfi részeg volt, vagy valamilyen tudatmódosítót használt, hisz 0 fok körüli hőmérsékletben és hóban normális emberek közterületen nem mászkálnak pucéran.