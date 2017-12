Három gyermekét neveli egyedül Katalin, 73 ezer forintból

Sztojka Katalin legkisebb gyermekével.

Négy műtéten esett át Sztojka Katalin. Az asszony a Kossuth Lajos utca egyik önkormányzati lakását bérli, itt neveli három kiskorú gyermekét, de gyakran megfordul nála a legnagyobb fiú is. Róbert 20, Glória 13, Immánuel Gyula 12, Izráel 3 éves – az átlagostól eltérő utónevek magyarázata abban keresendő, hogy Katalin egy helyi gyülekezet tagja. Az udvari lakásban, amelynek mérete alig harmincvalahány négyzetméter, rend fogad minket, a helyi családsegítő szolgálatnál is felhívták rá a figyelmünket, hogy az asszony tiszta, rendezett körülményeket biztosít a kicsiknek. Katalin egészsége nem a legjobb – ezért is volt a sok műtét –, dolgozni nem tud. „Egy hónapra hetvenháromezer forint jut, ebből próbálok megélni – mondta el Sztojka Katalin. – A párom néhány éve eltűnt, azóta egyedül küzdök. Nekem csak az a fontos, hogy a gyermekeim ne fázzanak, ne éhezzenek."Az édesanya szavait időnként sírás szakítja félbe, miközben nem győz hálálkodni az adományért a Kisalföld olvasóinak. A lakás feltöltős gázzal és villannyal ellátott, a most kapott százötvenezer forint abban is segít, hogy legyen fűtésük, világításuk, túléljék a telet. „Emellett élelmiszert, tisztálkodási szereket, ruhákat vennék."

Ha támogatást adna

A Lapcom Média Alapítvány várja a jóakarat forintjait. Adományaikat átutalással, a 12096705-01312657-00100008-as számlaszámon, illetve az ügyfélszolgálati irodáinkban kihelyezett sárga postai csekkeken is eljuttathatják hozzánk.