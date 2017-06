Győri Baloldal: buszközlekedés máshogyan

"Az MSZP-Együtt alkotta Győri Baloldal bízik abban, hogy 2018-tól a győri tömegközlekedés máshogyan fog működni. A most elénk került pályázati kiírás ugyanis rejt magában olyan lehetőségeket, melynek eredményeképpen a buszközlekedés minősége javulhat.



A legnagyobb ellenzéki frakcióként a mi feladatunk a kontroll, és erre a pályáztatás, valamint a később létrejövő közszolgáltatói szerződés megvalósulása során is fokozott figyelmet fordítunk majd. Hiszen a győriek el is várják tőlünk, és meg is érdemlik, hogy európai színvonalú tömegközlekedés legyen a városban" - közölte Pollreisz Balázs frakcióvezető.