Győri Balett: a 40. évad jön, két bemutatót is tartanak az új szezonban - fotók

Negyvenedik évadát kezdi a Győri Balett társulata idén, az új szezonban két bemutatót tartanak, és további hat darab marad műsoron - közölte a társulat igazgatója csütörtökön az évadnyitó társulati ülésen Győrben.Kiss János elmondta, hogy november 10-én mutatják be a spanyol Ángel Rodrigez koreografálásában a Sötét csönd című darabot, amely az első világháborúnak állít emléket. A darab egy európai faluban játszódik és azt dolgozza fel, hogy mi történik a lakókkal, amikor a férfiak elmennek a háborúba, a nők és a gyermekek pedig egyedül maradnak.Február 16-án, az Új Nemzeti Táncszínház épületének avatóján mutatják be Velekei László koreográfiájával a Passage című darabot, amely Beethoven hetedik szimfóniájára készül. A premier után Győrben is játsszák majd a produkciót.Műsoron marad a Rómeó és Júlia, a Bolero, a Romance, A skarlát betű, az Antigoné, és új szereplőkkel játsszák ismét a Forgószél című gyermekdarabot, amelyet hat éve mutattak be.A társulat idén is fellép több magyarországi városban és külföldön is, egyebek mellett Marokkóban, Torinóban és Szicíliában a Szicíliai Filharmonikusokkal.Kiss János kitért arra is, hogy az új évadban is megrendezik a Magyar Táncfesztivált, amelynek idén több mint tízezer látogatója volt. Mindezek mellett szeptember 8-án egy nagyszabású bemutatót tartanak a győri Széchenyi téren, ahol a táncot, a zenét és az előadóművészetet népszerűsítik a Győri Filharmonikus Zenekarral és a Győri Nemzeti Színházzal.