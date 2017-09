Gyereksürgősségi központ nyílik Győrben, a megyei kórházban - fotók

A budapesti Heim Pál gyermekkórházzal együtt összesen hat centrumban,köztük a Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban is külön gyereksürgősségi osztályt alakíthatnak ki - jelentették be kedden délelőtt a fővárosban, Balog Zoltán miniszter jelenlétében.A győri központról a Kisalföld szerdai számában olvashat részleteket.- Tizennégymilliárd forintból fejlesztik a sürgősségi és baleseti gyermekellátást az országban - jelentette be az emberi erőforrások minisztere kedden sajtótájékoztatón, Budapesten.Balog Zoltán azt mondta, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) forrásából végrehajtandó fejlesztések nyomán rövidülnek a betegutak, de lesz épületfejlesztés, műszerbeszerzés is.A programba öt vidéki - a győri, a debreceni, a miskolci, a szegedi és a pécsi - gyermekgyógyászati központ is bekapcsolódik.