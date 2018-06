Gazdaságra, virtuális térre nyílnak a FIEK-kapuk

Átfogó elemzést készítenek jogesetek bemutatásával az önvezető járművek által érintett jogi problémákról, ismertette Dr. Kecskés Gábor.

Dr. Hargitai Hajnalka hangsúlyozta, hogy a Nyitott Laborok piaci igényeket kielégítő ipari feladatokat is ellátnak.

A FIEK-projekt vezetője, Dr. Kovács Zsolt főigazgató köszöntötte a résztvevőket a tegnapi workshopon. Elmondta, hogy szerdán Brüsszelben, V4-konferencián ismertethette Komlósi László professzorral közösen a Széchenyis FIEK-projektet, pozitív visszajelzésekkel. Mind a négy tagországból egy-egy jó gyakorlatot mutattak be a felsőoktatás és az ipar együttműködésére, közöttük a Széchenyi István Egyetem megvalósítás alatt álló Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központját.A FIEK program alprojektekből áll, amelyekből a célok megvalósítását követően Kompetencia Központok jöhetnek létre. Az alprojektek vezetői, illetve képviselői sorra vették a workshopon az eddigi eredményeiket. Dr. Kecskés Gábor az Autonóm járművek jogi kérdéseivel foglalkozó alprojektről számolt be, amelynek célja, hogy átfogó elemzést készítsen jogesetek bemutatásával az önvezető járművek által érintett jogi problémákról, illetve javaslatokat fogalmazzon meg a jogalkotóknak. Egy konkrét, szemléletes példával is élt: milyen jogot kell alkalmazni majd akkor, amikor egy német szoftver, amerikai államterület, japán állampolgárok és svéd jármű lesz érintett egy balesetben?Az Ipari matematika alprojekt vezetője, Dr. Horváth Zoltán elmondta, hogy az endoszkópos eljárások során a vastag- és végbélpolipokról készített felvételeket úgynevezett „machine learning" és Big Data-módszerekkel elemzik annak érdekében, hogy végül szoftveres segítséggel lehessen dönteni arról, el kell-e távolítani az adott polipot, vagy sem. Ahogy fogalmazott, Rácz professzort még nem sikerült lekörözni a megyei kórházban a diagnosztikus szoftverükkel, de már most, a projekt félidejében egy átlagos orvos találati szintjén állnak. Az Ipari matematika alprojekt másik megcélzott kutatási területe felhő alapú számítási infrastruktúra létrehozása nagy teljesítményű számításokhoz, a harmadik pedig járműipari szimulációs és optimalizációs módszerek, technológiai módszertanok kidolgozása.A kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességét támogató szolgáltatások fejlesztése, valamint a Menedzsment Campus területe tartozik Dr. Komlósi László felügyelete alá. Itt a KKV-k számára kidolgozott szolgáltatási portfóliók kialakítása az egyik cél. A Menedzsment Campus pedig a nagyvállalatok és a KKV-k termék- és szervezetfejlesztését segítheti. A termékfejlesztés a FIEK Nyitott laboratóriumai által biztosított prototípussal válik kivitelezhetővé. Ezzel párhuzamosan tervezhető a kisvállalatok szerveztet-fejlesztési igényeinek kiszolgálása is.A FIEK Nyitott Laborok helyzetéről Dr. Hargitai Hajnalka adott összefoglalót. Piaci igényeket kielégítő, versenyképes, oktatási, kutatási és ipari feladatokat egyaránt ellátó laboratóriumok tartoznak az ernyő alá. A Logisztikai szempontú csomagolásvizsgáló és fejlesztő kompetencia központ, a Talajvizsgáló labor, a Környezetipari nyitott labor, az Open VR labor, az Anyagvizsgáló nyitott labor valamint az Űr- és repülőipari nyitott labor.Többek között egy intelligens, mobileszközökre is telepíthető kriminalisztikai alkalmazás kifejlesztését célozza a Komplex forenzikus (kriminalisztikai) informatikai alkalmazások fejlesztése alprojekt, amelyről Dr. Kovács Gábor tartott helyzetértékelést. A fejlesztés eredményeként a bűncselekmények és a közlekedési balesetek helyszíneit a lehető legpontosabban és leggyorsabban dokumentálhatják 3D-s leképezéssel, segíthetik az események későbbi rekonstrukcióját. Ugyanilyen fontos az alprojektben a bűnjelkezelés korszerűsítése. Hogy miért is, azt igazolják a számok: évente 250.000-500.000 bűnjelet kell kezelni és 4-6 évig raktározni, valamint 47 ezer helyszíni szemlét is tartanak Magyarországon.Az Elektromobilitás alprojekt keretében a Széchenyi István Egyetemen egy olyan Kompetencia Központ jön létre, amely 2020-tól kezdődően képes lesz az e-mobilitással kapcsolatos kutatási, fejlesztési és technológiai feladatok ellátására és az e területen kapott megbízások teljesítésére, ipari termékek fejlesztésére, illetve a fejlesztés támogatására. Az alprojekt részleteiről és eddigi eredményeiről Dr. Vajda István adott tájékoztatást.Az informatika „polgárosodásásának" korában a dolgok internete (Internet of Thigs – IoT), a mesterséges intelligencia, a beágyazott rendszer, az ipar 4.0, a felhő (cloud) fogalmak beépültek a köztudatba. Az informatika egyre inkább a komplex megoldások irányába fejlődik. A Dr. Kovács János által vezetett Kiberfizikai rendszerek (Mobil IoT) alprojekt célja a gépi látásra alkalmazott intelligens megoldások fejlesztése.A Virtuális valóság rendszerek alprojekt prezentációja ugyanolyan különleges volt, mint maga az alprojekt. Dr. Csapó Ádám személyesen, Dr. Baranyi Péter virtuálisan volt jelen. Közösen mutatták be, hogy virtuális platformjukra hogyan készülnek VR alapú alkalmazások mind oktatási, mind az Industry 4.0-ban megfogalmazott feladatkörökre. Felmérések igazolják, hogy a diákok sokkal jobban emlékeznek az oktatási célra optimatizált virtuális terekben megjelenő tananyagokra, mint a hagyományosakra. A tananyagszerkezet átlátása is gyorsabb így, és kollaborációs munkákat, projektfeladatokat is hatékonyabban végeznek az eddigi megoldásokhoz képest. A VR-learning ráadásul már nem a jövő zenéje. Kinyílt előttünk a virtuális terek kapuja az oktatásban, csak be kell lépni rajra.