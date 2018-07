Fröccsnapok Győrben, falunapok szerte a megyében - programajánló a hétvégére

Győr és környéke

Mosonmagyaróvár és környéke

Rábaköz

Sopron és környéke

Győr07. 13–15., péntek-vasárnapSzéchenyi tér07. 13., péntek17.30 óra: Friends Big Band (ráhangoló muzsika). 18 óra: A Győri Rotary Fröccsnapok megnyitója. 18.10–19 óra: Friends Big Band + Vintage Dolls. Helyszín: Nagyszínpad. 19–20.30 óra: Canarro Trio. Helyszín: Fröccsterasz. 19 óra: Jedlik emléke és a fröccs története. Ingyenes tematikus séta Győr belvárosában, Indulás: Látogatóközpont Győr. Idegenvezető: Csobayné Pintér Éva, a GyereGyőrbe tematikus városnézések és élményséták idegenvezetője. 21–22.30 óra: Intermezzo Latin Club. Lüktető ritmusok, vérpezsdítő dallamok, latin fieszta! Helyszín: Nagyszínpad.07. 14., szombat16–17 óra: Minden, ami latin – Seres Brothers. Helyszín: Fröccsterasz. 17.20–18.30 óra: Miskolci Illés EmlékZenekar. Helyszín: Nagyszínpad. 18 óra: A fröccs és más győri legendák. Ismerkedjen ezen a sétán a város további színes történeteivel, legendáival, barangoljon a hangulatos belvárosban idegenvezetővel! A sétán történő részvétel ingyenes. Indulás: Látogatóközpont Győr. Idegenvezető: Kauker Bálint. 18.30–19.30 óra: Galambos Dorina–Héjja Kata duó. Helyszín: Fröccsterasz.20–21.30 óra: Group ’n’ Swing. Helyszín: Nagyszínpad. 21 óra: Séta a győri éjszakában. A nyári városnéző séták visszatérő kedvence az éjszakai séta! Indulás: Városház tér, szökőkút. Idegenvezető: Kauker Bálint, a GyereGyőrbe tematikus városnézések és élményséták idegenvezetője. 21.30–22.30 óra: Baranyai István és cigányzenekara. Helyszín: Fröccsterasz.07. 15., vasárnap16.30–17.30 óra: JaMese. Helyszín: Fröccsterasz. 18–19 óra: Zongoristatalálkozó. Helyszín: Nagyszínpad. 18 óra: A fröccs és más győri legendák. Ingyenes városnéző séta idegenvezetővel. Indulás: Tourinform. Idegenvezető: Kauker Bálint, a GyereGyőrbe tematikus városnézések és élményséták idegenvezetője. 19–19.45 óra: Oti Acousitic. Egy hang és egy basszusgitár. Helyszín: Fröccsterasz. 20–21 óra: Malek Andrea Soulistic. Helyszín: Nagyszínpad. 21–22 óra: Stummer–Lendvay–Sebestyén Jazz Trió. Helyszín: Fröccsterasz.Állandó programok:• Jótékonysági fröccskínálás és zsíros kenyér a Rotary klubok faházaiban.• Vendéglátás a Czuczor Gergely utcában.• Szódás lovas kocsi járja körbe a belvárost, frissítőt biztosít a járókelőknek.• Kézműves-kirakodóvásár.• Állandó szódásüveg-kiállítás. Helyszín: Látogatóközpont.• Harley–Davidson motor kiállítás az Apátúr-ház előtti téren.• Asztali társasjátékok a fröccs mellé felnőtteknek (szombaton-vasárnap).• Ingyenes omnibuszos utazás indul 11–19 óráig minden egész órában a Győri Levéltár elől.Július 14-én 19:30-tól Naplemente-túrára indulunk a folyókon. Egy kicsit sétálunk, majd hajóra szállunk és hangulatos hajókázás közben ismerkedhetnek meg győri történetekkel. A hidak, a Radó-sziget, a vár, a várfalak, külső városrészek látványa adja a díszletet ehhez a sétahajózáshoz. A program részvételi díja: 3.500,- Ft/fő , 10 éves korig: 2.500,- Ft/fő. A részvételi díj tartalmazza a hajózás árát is. Vendégünk lesz a Rozmaring Pince.A részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges: idegenvezetes.gyor@gmail.com vagy telefonon: 30/294917407. 15., vasárnapDunakapu tér, 8–13 óraKisalföldi termelők portékáinak népszerűsítése.10 óra: A Kispárna Mesezenekar interaktív koncertje.11.30 óra: A Good Company zenekar koncertje.07. 15., vasárnapIndulás a Tourinform-látogatóközponttól, 15–17 óraIsmeretterjesztő ingyenes városnéző séta. Információ:geur.jelky@kabelnet.hu,jhluchany@gmail.com,arrabona11@gmail.comEgyéb lehetőségek:• A külhonban élő, magyar nyelvet tanuló, Győrbe látogató csoportoknak 2 óra tartamban ingyenes ismeretterjesztő városnéző sétát vezetnek 2 nappal előre egyeztetve. Információ: geur.jelky@kabelnet.hu.• Érdeklődő csoportoknak a dunaszegi Morotva-tónál a Jelky tanösvényen ingyenes tárlatvezetés 72 órával előre egyeztetve. Információ: laszlohernadi3@gmail.com.• A Dunaszegi Stabil Hajtógép Kiállítás, Technikai Gyűjtemény bemutatása, a tájház megtekintése igények szerint. Előre 72 órával kell megbeszélni. Információ: veresek5@gmail.com, geur.jelky@kabelnet.hu.• Kerékpáros túravezetés Győrből csillagtúra formájában 72 órával előre egyeztetve. Információ: viraglajos@freemail.hu.• Bármely régióból érkező Sinosz-csoportoknak ingyenes ismeretterjesztő városnéző séta 72 órával előre egyeztetve. Információ: geur.jelky@kabelnet.hu.• A Sinosz-csoportoknak Szigetközbe látogató kerékpáros túralehetőség fotózással 72 órával előre egyeztetve. Információ: viraglajos@freemail.hu.07. 15., vasárnapTarcsay utcai piactér, 7–14 óraRégiségek, műtárgyak, hobbitárgyak, gyűjtemények adásvétele éscseréje.11. 13., péntekPipacs Étterem & Bisztró, 19 óraVastag Csaba testközelben, prémiumkoncert.Vastag Csaba Fonogram-díjas magyar énekes. A Popdaráló és az X-Faktor című műsorok révén vált országosan ismertté, de már előtte is tevékenykedett színházi darabokban, musicalekben. Az X-Faktor első évadának győztese. Testvére, Vastag Tamás szintén magyar énekes, hasonlóképp az X-Faktor első szériájának egyik versenyzője volt.Nagyszentjános07. 14., szombatSportpályaA rendezvény háziasszonya Friderics Cecília polgármester.9 óra: Jó reggelt, Nagyszentjános! 9–12 óra: Gyerekprogramok: kreatív foglalkozás, ajtódíszek, indián fejdísz, 3D-s képeslapok, asztaldíszek készítése, csillámtetkó. 9.15 óra: Falunapi megnyitó, polgármesteri köszöntő. 9.30 óra: Utánpótlás-focimeccsek. Gönyűiek, ikrényiek, périek, bőnyiek és nagyszentjánosiak játszanak a falunapi kupáért. 12–14 óra: Jó ebédhez szól a nóta. 14–19 óra: Lufihajtogatás. 14 óra: Búcs testvérközség borkóstolója. 14.30 óra: Nefelejcs Nyugdíjasklub kórusának előadása. 15 óra: Abda–Nagyszentjános öregfiúkmeccs. 15 óra: Az El Paso Táncstúdió növendékeinek tánca. 15.30 óra: Díjak, kitüntetések átadása. 16 óra: A Miskolci Csodamalom Bábszínház előadása. 17 óra: A Royal Team együttes előadása. 18 óra: Bandika szolgáltat talpalávalót. 19 óra: Tombolasorsolás. 20–21.30 óra: Balkán Fanatik-koncert. 21.40 óra: Tombolasorsolás, fődíjak sorsolása. 22 óra: Bódi Csabi előadása. 23–3 óra: Utcabál a Retroparty zenekarral.Rábapatona07. 14. szombatFeller-sarok8 óra: Gyermekhorgászverseny 14 éves korig (nevezés 7 órától a helyszínen).Sportpálya7.30–13 óra: VII. rábapatonai futókörverseny (400 m, 2 km, 8 km, 16 km). 12 óra: Ebéd – helyi civil szervezetek és az önkormányzat által készített bográcsételek. 13.30–14.30 óra: Motorosok gyülekezése, motormustra. 14.30 óra: A falunap ünnepélyes megnyitója – X. motorosfelvonulás. 15 óra: Egyházkarcsai gyerekek kulturális műsora. 15.15 óra: Bolero tánccsoport. 15.30 óra: Mosolyra hangolók – interaktív gyerekkoncert. 16.30 óra: A Selena Hastánciskola bemutatója. 17 óra: A Rábapatonai Nyugdíjasok Baráti Körének műsora. 17.15–17.45 óra: Rábapatonai Szivarock együttes. 17.45–18.45 óra: Neoton Party Band. 19–22 óra: Csordás Tibor ex-Fiesta-koncert. 22–3 óra: Gramy-bál.Kísérő programok:9–17 óra: Ingyenes óriáscsúszdás légvár, ugrálóvár. 10–18 óráig: Gyermeksátor (manótanya), csillámtetoválás, arcfestés. 14 óra: Kézműves-foglalkozások – kavicsfestés- és kavicsképkészítés, gyöngyfűzés, ékszerkészítés. 16.30–17.30 óra: Rábapatona–Egyházkarcsa öregfiúk barátságos labdarúgó-mérkőzés. Büfé és lángos egész nap!A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják!Dunaszeg07. 14., szombat7–11 óra: Nyílt korosztályos horgászverseny. 11 óra: Interaktív légfegyver- és terepíjászati bemutató. 12.45 óra: Ebéd: sült keszeg, rántott ponty, halászlé, vaddisznópörkölt, tárcsán sült tarja. 12.45 óra: Kiscserókok néptáncegyüttes, Győrszentiván. 13 óra: Hajnal Nikolett nótaénekes, valamint Németh Rudolf prímás és zenekara. 13 óra: Fajátékok kicsiknek és nagyobbaknak. 14 óra: Jég Dávid: musicalslágerek, melódiák.Lesz még büfé, kézműves fagylalt, kávébemutató és -kóstoló. A nap bevételét jótékonysági célokra fordítják!PannonhalmaMosonmagyaróvár07. 14., szombatItató szabadstrand, büfé, 10 óraA Mosonmagyaróvár és Vidéke Ipartestület iparos családi napja. Egész napos programok várják a látogatókat! Bográcsos főzőverseny az ipartestületi szakmai tagozatok csapatainak részvételével és a „civil" érdeklődők számára is, jelentkezni az ipartestület@movip.hu e-mail-címen vagy a +36-20/629-4525-ös telefonszámon lehet. A helyszínen fatüzeléses kemencében pácolt csülköt, lángost, különböző kenyereket, péksüteményeket és bográcsos ételeket kóstolhatnak.HegyeshalomStettni-tó07. 13., péntek16 óra: A Bortér kinyitása. 16.30 óra: A HUNGARYthmic tánccsoport fellépése. 16.50 óra: Megnyitó. 17 óra: A Buborék együttes koncertje. 18 óra: Takács Zoltán és Csikó Teodóra fellépése. 19.20 óra: A HSC U14-es csapatának éremátadás. 19.30 óra: A Szuper Five Zenekar fellépése. 20.30 óra: Polgár Peti. 22 óra: Balance Band. 23 óra: A Szuper Five.07. 14., szombat9.45 óra: A Mosonmagyaróvári Ütőegyüttes és a Haller Sport, Majorette Egyesület felvonulása a Fő térről. 9.50 óra: A Bortér kinyitása. 10 óra: A Mosonmagyaróvári Ütőegyüttes és a Haller Sport, Majorette Egyesület fellépése. 10.30 óra: A főzőverseny megnyitása. 11 óra: Reneszánsz királyi udvar – interaktív játszóház. 11 óra: Tompeti és Barátai fellépése. 12.30 óra: Jó ebédhez szól a nóta. 13.30 óra: A főzőverseny értékelése, díjazása. 14 óra: Lufizsonglőr 14.30 óra: A Károlyházi Citerazenekar előadása. 15.10 óra: Táncbemutató. 16 óra: A NAV Bevetési Osztályának keresőkutyás bemutatója. 16.30 óra: Kiss Claudia, a 2017-es Óvár Vármegye Hangja-verseny 3. helyezettjének fellépése. 17.20 óra: Tarnai Kiss László énekművész előadása. 18.20 óra: Szemtől szemben a Viszkissel – közönségtalálkozó. 19.20 óra: Rockopera, musical, nosztalgia – részletek hegyeshalmi előadásokból. 21 óra: Park Buli: HayDmStreet zenekar. Sztárvendég: 22 óra: Peter Sramek. 23 óra: Folytatódik a Park Buli a HayDmStreet zenekarral. Egyéb programok: arcfestés, csillámtetkó, henna, hajkréta, hajfonás, légvár, különböző gyermekjátékok, egészségügyi sátor stb.ÁsványráróSzobori-rét2 napos családi fesztivál.07. 13., péntekSzínpadra érkeznek a korszak nagy kedvencei! Fellépők: Kozmix, Peat Jr., DJ Szatmári feat. Jucus, Naksi, DanceLand DJ Team.07. 14., szombatNagyszínpadNeoton Família – élő nagykoncert. Acustic 69. Csordás Tibi. Nótár Mary Production.Nightlife PartyarénaRico X Miss Mood. Jackwell. Daniel Nike. Regan. Rico Demassi. Viktor Newman.A fesztivál teljes ideje alatt étel- és italpultokkal, gyermekjátékokkal, szabadidős programokkal, valamint gyönyörű környezettel várják a látogatókat.Jegyárak elővételben: bérlet: 4000 Ft. Pénteki napijegy: 1700 Ft. Szombati napijegy: 3000 Ft. Normál elővételes jegyek: bérlet: 4500 Ft. Pénteki napijegy: 2000 Ft. Szombati napijegy: 3500 Ft. 10 éven aluliak számára ingyenes a belépés.07. 14., szombatÁsványráró, Béka-ér, 7–12 óra2018-ban harmadik alkalommal kerül megrendezésre az Ár-Víz Feszt horgászversenye a Honvéd Horgász Egyesület közreműködésével!Acsalag07. 14., szombat8 óra: Szentmise. 9 óra: XX. Rábaközi Nosztalgiaaratás. Részt vevő aratócsapatok: Acsalag, Bogyoszló, Farád, Sopronnémeti. 9 óra: VII. Pénzváltó János-emléktorna. 12 óra: A polgármesteri hivatal ünnepélyes átadása. Köszöntő: Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő. 13 óra: Ebéd. Jó ebédhez szól a nóta. Zenél: Szabó Bence. 14.40 óra: Az Acsalagi Lilaakác Nyugdíjas Klub jelenete. 15 óra: Megnyitó: Szilágyi Andrásné polgármester. Díszpolgári cím átadása, „Acsalag községért" oklevél átadása, „Virágos Acsalagért" különdíj átadása. 15.30 óra: Telekesi–Szabó Harmonika Duó előadása. 16 óra: A Fertőszentmiklósi Rozmaring Hagyományőrző Egyesület műsora. 16.30 óra: A Ki mit tud?-on fellépő Pandaörs műsora. 16.40 óra: Antal Árpád énekes műsora. 17 óra: A Csiripiszli és a Viola néptáncegyüttes műsora. 17.30 óra: Tóth Tünde énekesnő műsora. 18.30 óra: Tombola. 20 óra: Kormorán együttes. 22 óra: Story együttes. Kísérő programok:Ugrálóvár, körhinta, arcfestés, csillámtetoválás, lufihajtogatás, gyermekjátékok, tűzoltóautó-bemutató.Csorna07. 13., péntekZenepavilon, 20 óraEzen a pénteken a Pedrofon (rock & roll, swing) zenél. A részvétel díjtalan.Esőhelyszín a Városi Művelődési Központ.07. 13–22., péntek-vasárnapKoncertek07. 13., péntek19 óra: Strzyżówi Kamarakórus. Helyszín: Nagycenk, Szent István-plébániatemplom. Ingyenes. 19.30 óra: Besh o droM és Szalóki Ági. Helyszín: Hegykő, szabadtéri színpad. Belépő: 2800 Ft (elővételben 1960 Ft).07. 14., szombat19.30 óra: Szakcsi Lakatos Béla és a Rákfogó. Hegykő, Csipkeház. Belépő: 2800 Ft (elővételben 1960 Ft).07. 15., vasárnap19.30 óra: Dés László: Nagy utazás. Vendég: Tóth Vera. Helyszín: Hegykő, szabadtéri színpad. Belépő: 3600 Ft (elővételben 2520 Ft).07. 16., hétfő18 óra: Hahó együttes. Helyszín: Hegykő, Csipkeház. Belépő: 1800 Ft (elővételben 1260 Ft). 19.30 óra: Nikola Parov Quartet és Herczku Ágnes. Helyszín: Hidegség, Papkert. Belépő: 2800 Ft (elővételben: 1960 Ft).07. 17., kedd19 óra: Kuzsner Péter orgonakoncertje. Helyszín: Nagycenk, Szent István-plébániatemplom. Ingyenes.19.30 óra: Hiperkarma. Helyszín: Hegykő, szabadtéri színpad. Belépő: 2800 Ft (elővételben: 1960 Ft).Kiállítások07. 13., péntek18 óra: Schéner Mihály festőművész kiállítása – megnyitó. Hegykő, Tornácos Ház. Ingyenes.07. 14., szombat16 óra: Huiber Edit és Nagy Zoltán természetfotó-kiállítása – megnyitó. Helyszín: Nagycenk, alkotóház. Ingyenes. Előzetes bejelentkezés szükséges. 17 óra: A Hegykői Művésztelep alkotásaiból összeállított kiállítás megnyitója. Fertőhomok, tájház. A belépés ingyenes.07. 13–15., péntek-vasárnap07. 17–22., kedd-vasárnap9–17 óra: Utazás a múltba. Helyszín: sarródi tájház. Belépő: a Tízforrás Fesztivál programjaira jegyet vagy bérletet váltó látogatóknak a fesztivál ideje alatt ingyenes.Egyéb07. 14., szombat18 óra: XV. Hársfa Fesztivál. Helyszín: Nagycenk, alkotóház. Ingyenes.07. 17., kedd22 óra: Kertmozi: Nagyi Projekt. Dokumentumfilm. Premier előtti vetítés. Helyszín: Hegykő, Fenc-ház. Belépő: 800 Ft (elővételben 560 Ft). A filmet követően beszélgetés Révész Bálint rendezővel.07. 16–20., hétfő-péntek9–12 és 14–17 óra: Kézműves-foglalkozások. Helyszín: Fertőhomok, tájház. Ingyenes.ÖkotúrákA túrákat az adott programnál megjelölt szervezet/személy szervezi. A részvétel feltétele az előzetes jelentkezés, legalább egy nappal a program előtt, a megadott telefonszámon vagy e-mail-címen. Bizonytalan időjárási körülmények esetén a túrák elmaradhatnak, erről a túraszervező időben értesíti a jelentkezőket! A túrák részletes programja a https://hegyko.hu/programok/tizforras-fesztival oldalon olvasható.SopronKemény zenék – modern klasszikusokLate Night Classix @ Liszt Café, 21–23 óra07. 11., szerdaDebussy07. 12., csütörtökKamarazene.07. 14., vasárnapFő tér színpada, 16–22 óra15 órától énekszóval telnek meg Sopron utcái. A Soproni Ünnepi Hetek keretében első alkalommal megrendezett Soproni Kórusünnep idején énekkarok veszik birtokba a barokk belváros kapualjait, a programot pedig este gálaműsor zárja a Fő téren.A cél az, hogy a nap végére a látogatók közül is minél többen dalra fakadjanak.Program:15 óra: Megnyitó a Liszt Café teraszán.16–18.30 óra: Kóruskavalkád a belváros kapualjaiban.19 óra: Interaktív kórusgála a Fő téren.