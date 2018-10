Film az Esterházyakról

Bárány Krisztián rendező jelenleg párhuzamosan három filmen dolgozik stábjával.

Jelenleg egyszerre több filmen dolgozik a gönyűi származású, Budapesten élő Bárány Krisztián rendező, forgató önyvíró stábja. Már rendre folynak az Esterházy család hercegi ágáról észülő történelmi ismeretterjesztő alkotás felvételei, harminc katonai hagyományőrző özremű ödésével. A munkát forrásokkal az Esterházy Magánalapítvány, szakmailag pedig Pálffy Géza történészprofesszor segíti. Ahogy megtudtuk, az elmúlt hetekben forgattá az 1652-es vezekényi csata rekonstrukcióját. Bárány Krisztián elmondta, hogy a csata előzménye az a békesorozat, amit a törö ö többször megtörtek. Emiatt harc harcot övetett, amiben az Esterházyak is hősiesen részt vettek.– A látványos epizód főszereplője a néhai nádor, Esterházy Miklós legidősebb fia, a huszonhat éves László, a kiváló bajvívó és ígéretes tehetségű stratéga, aki a család három másik tagjával életét vesztette a harcokban – mondta Bárány Krisztián. – Abban az időben egész Európa beszélt erről a tragédiáról. Akkor úgy tűnt, hogy az egyik leghíresebb, leggazdagabb és legbefolyásosabb magyar család majdnem a kihalás szélére került. Ez a film nagy feladat számomra, fontos, hogy a stábbal, öztü testvéremmel, Dániellel, aki mindenkor az alkotótársam, hitelesen tudjuk feldolgozni, bemutatni mind a csata, mind pedig a család történetét, felemelkedését egészen a huszadik századig. Ehhez a munkához rengeteg dokumentumot kellett átnéznünk, elolvasnunk, hogy teljességgel otthon legyünk a korban és a család történetében.Bárány Krisztián másik, szintén zajló munkája egy rövidfilmsorozat, a Hungarikumok nyomában, amely számos eddig ismeretlen vagy kevésbé ismert érdekességgel járul hozzá a hungarikumok történetéhez. Eddig ét rész észült el, az egyik a gyulai kolbászról, a másik pedig a magyar huszárokról szól. A ülönleges produkció főszereplője Reviczky Gábor Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész.A harmadik filmmel, amin a másik kettővel párhuzamosan dolgoznak a Bárány testvérek, szintén nem mindennapi mű születik. Ez egy négyrészes ismeretterjesztő sorozat, Erdély madártávlatból címmel, amely kicsit más perspektívából, a magaslatokról mutatja be a Tündérkertet.A most észülő filmek sikerének záloga az a korábbi három alkotás, amelyben sajátos történelmi témákat dolgoztak fel. A 2014-ben forgatott Kereszthegy, a 2016-ban észült Halhatatlanok – Limanova – a magyar győzelem 1914 és A Szent Korona és koronázási kincseink nyomában című dokumentum – amely szintén ugyanabban az évben született – népszerű volt a történelem iránt fogékony néző örében. Bárány Krisztián végül úgy nyilatkozott, hogy a jövő év második felére elkészülnek mindhárom filmjükkel.