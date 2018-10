Fehérnemű a cilinderben: pikáns bűvészelőadás humorral fűszerezve - Győrben is!

Balogh Annát az életben és a színpadon is nehéz zavarba hozni. Fotó: Szániel Renáta

Fotó: Kiss-Szabó Viktória



Győrbe is érkezik a varázslat



Fétis 18+ Bűvészet & Stand Up Comedy (felnőtteknek)

10. 18., csütörtök

Múzeumház, 18.30 óra

Balogh Anna műsoraiban – a bűvészet és stand up comedy mellett – ötvözi a klasszikus, valamint az improvizációs színház műfajait. Védjegye a humoros és interaktív előadások készítése, melyekben az egyedi és pikáns trükköket szórakoztató szövegek kötik össze. Jegyár: 4990 Ft.



Facebook-esemény >>

Győrbe is érkezik a varázslatBalogh Anna műsoraiban – a bűvészet és stand up comedy mellett – ötvözi a klasszikus, valamint az improvizációs színház műfajait. Védjegye a humoros és interaktív előadások készítése, melyekben az egyedi és pikáns trükköket szórakoztató szövegek kötik össze. Jegyár: 4990 Ft.

Balogh Anna előadóművész vastapssal vívta ki nemrég a budapesti közönség elismerését új, Fétis 18+ (Bűvészet & Stand Up) műsorával, melyetVarázslatról, trükkökről és kulisszatitkokról beszélgettünk.– Az előadó-művészet már gyermekkorom óta érdekelt, de hosszú idő telt el addig, míg felnőttként rátaláltam a saját utamra. Ez egy önálló műfaj, mely ötvözi a stand upot és a bűvészetet is – némi pikantériával körítve. Itthon ez meglehetősen ritka és egyedülálló is – főleg, ha belegondolunk, hogy milyen kevés nő lép közönség elé önálló esteken.A néző kezében történik meg a varázslat– Én először klasszikus, majd impró színházzal foglalkoztam. Ezt követően alapítottuk meg Magyarország első női stand up csapatát, a NŐStényeket (sajnos ma már külön színpadokon lépünk fel), így lehetőségem volt egy évet a Dumaszínházban játszani. Először csak humoros történetekkel szórakoztattam a közönséget, de szívesen vittem volna egy kis újdonságot is a műsoraimba. Ekkor jutott eszembe, hogy visszanyúljak egy régi hobbimhoz: a bűvészkedéshez. A megvalósításig azonban rögös út vezetett: nem egyszerű a rengeteg trükk között saját stílust is teremteni, mert nagyon sokféle mutatvány létezik. Arra törekszem, hogy a trükkjeim humorosak és interaktívak legyenek. Fontos az, hogy a néző kezében is megtörténjen a varázslat.A közönség a gátlásait vetkőzi le– Előfordul (mosolyog), de számomra az a lényeg, hogy mindenki komfortosan érezze magát a műsor közben. Ha a kihívott néző kicsit zavarban van, akkor igyekszem oldani a szorongását vagy eleve olyan személyt választok ki, akin látom, hogy nagyon felszabadult és partner lenne a színpadon is. Szerencsére eddig még senki nem távozott szomorúan az előadásaimról.Nincs meg a fal, mint a klasszikus színházban– A legfontosabb az, hogy folyamatosan kémleljük a közönséget. A figyelmet vezetni kell és éreztetnünk kell, hogy nincs meg az a típusú fal, ami a klasszikus színházi előadásoknál megvan. Itt együtt hozzuk létre a show-t. A 18 pluszos műsor témája pedig szintén sokat segít abban, hogy ne lankadjon egy percre sem a közönség.A magyarok nyitottak és tabukat döntenének– Nem gondolom, hogy itthon prűdek lennének az emberek. Sok olyan műsorszám van már, ahol intimebb témákra terelődik a szó és a közönség nagyon jól fogadja mindezt, sőt, keresik is ezeket a típusú műsorokat.Az érzékeket igyekszik megcsalni– Ebben az önálló estben 8 év munkája fekszik, amely alatt a megismerkedéstől a szerelem beteljesedéséig jutunk el – természetesen csak történetek, versek és humoros bűvészmutatványok segítségével (nevet). Manapság a slam poetry (verses előadó-művészet – a szerk.) is egy igazán népszerű műfajnak számít, amellyel nemcsak a szemet, de a fület is igyekszem elvarázsolni. Hálás vagyok az It’s YOUR Worldnek és tulajdonosának, Molnár Juditnak is, aki lehetővé tette az estem megvalósulását.A világhírű illuzionista kezeit figyeli– Igen! David Copperfieldnek van egy poszteres trükkje, amit a saját műsoromban is átdolgoztam és beépítettem. A mutatvány lényege az, hogy egy poszterről folyamatosan levarázsolom a tárgyakat, melyek megjelennek a valóságban is és ezeket a kiválasztott néző, a segítőm elő is húz a képből.Volt szerencsém egyszer Las Vegasban megtekinteni a híres illuzionista műsorát is, ami hihetetlenül nagy hatással volt rám. Nekem David Copperfield a személyes példaképem, mert szerintem ő jelenleg a legnagyobb színpadi bűvész.A jó mágus az orrunknál fogva vezet– Vannak trükkök, amik kézügyességet igényelnek, van olyan, ahol elég jól megtervezni az eszközöket, de a leglényegesebb elem mégis a figyelemelterelés. Az a pillanat, amikor becsapjuk a szemet és megcsaljuk az érzékeket. A nézőt végig manipulálni kell: látvánnyal és szövegekkel is... és persze az improvizációs készség. Azaz ha elrontok egy mutatványt, akkor is mennie kell tovább a show-nak, a nézőnek pedig erről mit sem szabad tudnia.– Sajnos igen, de szerencsére sikerült ügyesen elkendőznöm ezeket a tévedéseket és így a nézők nem sokat észleltek belőle. Ezek inkább nekem hibák, mert elég maximalista vagyok és mindig a legjobbat akarom kihozni magamból. A lényeg, hogy sosem szabad zavarba jönni.Óriási felelősség a titoktartás– Ez ugyanolyan egy bűvész számára, mint az orvosi, a jogi vagy akár a papi titoktartás. Hiszen minden bűvész a trükkjeiből él, sok mutatványért pedig súlyos pénzeket kell kifizetni. Így ha elárulnám egy trükkömet, akkor nem csupán magamnak ártanék vele, hanem az egész közösségnek, az egész bűvésztársadalomnak is. Ez pedig nagy felelősség. Ugyanakkor azt gondolom, hogy nem is lenne értelme elárulni ezeket a titkokat, hiszen egy trükk akkor a legjobb, ha a csodát látjuk és nem azt, hogy mi van mögötte. A legtöbb mutatványnak egyszerű vagy kiábrándító megoldása van, sokkal jobb, amikor működik a „váó" érzés.– Úgy gondolom, hogy a csodát, a varázslatot keresik. Ilyenkor kiszakadnak a hétköznapokból és valami különlegeset látnak. Az illúzió szó jelentése „érzéki csalódás", ami persze a műsoromhoz sem jön rosszul. (Mosolyog). Furcsa dolog az, hogy a szemünk, mely a legtöbb információt szolgáltatja számunkra a külvilágból és amelyben annyira hiszünk, egy pillanatra cserbenhagy minket és megcsal. Ezt az egyedi élményt pedig nevetéssel kombinálni az egyik legjobb dolog, amit el tudok képzelni.